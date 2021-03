Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Audi A6 et A7

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Dans le créneau des voitures intermédiaires de luxe, l’intégralité du podium est occupée par Audi, BMW et Mercedes-Benz. Et au sein de ce célèbre trio, ce sont les Audi A6 et A7 qui se placent en première position.

Berline classique et statutaire, l’Audi A6 demeure une valeur sûre, que ce soit pour ses performances convaincantes, sa tenue de route efficace ou la qualité de son habitacle. Et pour ceux qui souhaitent se démarquer, l’arrivée des modèles Allroad et RS 6 Avant diversifie encore la gamme.

Le modèle Allroad, une sorte de Subaru Outback de luxe, permet de sortir un peu des sentiers battus avec un véhicule à la vocation un peu plus aventurière. Et au sommet de la gamme, on retrouve la redoutable RS 6 Avant, une familiale déjantée, dont le V8 biturbo développe 591 chevaux!

Photo: Tobias Sagmeister

De son côté, l’Audi A7 abrite des mécaniques similaires, mais sous la forme d’un coupé Sportback avec une partie arrière plus fuyante.

Les autres marches du podium

La BMW Série 5 s’octroie la deuxième place de ce palmarès. Une grande routière agréable à conduire et confortable, qui peut recevoir des moteurs à quatre, six et huit cylindres en fonction des besoins du conducteur. Et du modèle hybride, plutôt sage et économique, jusqu’à l’incroyable M5 Compétition forte de 617 chevaux, les acheteurs ont un large choix de versions.

Photo: BMW

Enfin, la dernière position de ce classement revient à la Mercedes-Benz Classe E. Un peu moins convaincante que ses deux rivales du jour, la Classe E peut tout de même compter sur son rouage intégral performant et son très bel habitacle pour séduire.

Mercedes-Benz propose également la plus vaste gamme avec des versions coupé, cabriolet, berline et même une version familiale. Toutes ces déclinaisons peuvent aussi recevoir le traitement des sorciers d’AMG pour augmenter sensiblement les performances… et la dureté du roulement.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l’auto 2021 dans toutes les catégories, c’est par ici!