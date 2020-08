Plus de 300 chevaux pour la prochaine Audi S3

La berline Audi A3 2022 de nouvelle génération, dont nous vous avons parlé il y a quelques semaines et qui doit arriver sur le marché vers le milieu de l’an prochain, dévoile maintenant sa sportive version S3.

Le fait saillant de celle-ci, bien sûr, est son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres, qui développe maintenant 306 chevaux au lieu de 288 ainsi qu’un couple de 295 livres-pied au lieu de 280. Une boîte à double embrayage S tronic à sept rapports et un rouage intégral quattro se chargent encore de distribuer la puissance aux quatre roues.

L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en seulement 4,8 secondes et il est possible de corser le son d’échappement de la S3 via le système Audi Drive Select.

La suspension, exclusive à cette version, adopte des réglages plus fermes, tandis que les freins sont de plus gros calibre. La compagnie dit avoir créé un plus grand écart entre confort et sportivité afin de répondre aux goûts et aux besoins de plus de conducteurs.

Côté design, l’Audi S3 se démarque avec sa calandre et ses prises d’air avant plus proéminentes (incluant trois minces ouvertures juste sous le capot), ses phares légèrement retouchés ainsi que ses jantes distinctives de 19 pouces. N’oublions pas l’aileron arrière plus agressif et le diffuseur qui intègre quatre embouts d’échappement.

Photo: Audi

À bord, comme dans la berline A3, on retrouve un peu plus d’espace qu’avant, notamment pour la tête du conducteur (+2 cm). Avis aux écolos : la S3 reçoit de nouveaux sièges sport dont le revêtement est fait en grande partie de bouteilles de plastique recyclées. La planche de bord (incluant l’interface tactile de 10,1 pouces orientée vers le conducteur), l’instrumentation (encore une fois disponible sous forme d’affichage numérique de 10,25 ou 12,3 pouces), la console et les garnitures ont toutes été revues et le produit final est très réussi.

À cela s’ajoutent d’autres technologies comme l’affichage tête haute, le système multimédia de troisième génération utilisant un processeur 10 fois plus rapide que l’ancien, la borne Wi-Fi intégrée, la recharge sans fil et la possibilité de transformer notre téléphone en clé numérique.

Photo: Audi

Certes, il est trop tôt pour connaître le prix de l’Audi S3 2022 (l’actuelle débute à 48 400 $), mais on anticipe une bataille très intéressante avec les BMW M235i xDrive Gran Coupé (301 ch, 50 900 $) et Mercedes-AMG A 35 4MATIC (302 ch, 49 200 $). Naturellement, l’Audi RS 3 de haute performance viendra par la suite et celle-ci devrait conserver son moteur à cinq cylindres si agréable aux oreilles.

En vidéo: sur la route avec la Audi RS 6 Avant 2020