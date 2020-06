Pourquoi les VUS compacts n’ont plus de moteur V6?

Je suis à la recherche d’un véhicule utilitaire compact. Comme je dois remorquer, je désire un véhicule équipé d’un moteur à six cylindres, mais je réalise que c’est pratiquement impossible à trouver. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi?

----------------------

Bonjour Gilles,

Il est vrai que la grande majorité des constructeurs automobiles proposant un VUS compact ont abandonné les moteurs à six cylindres. C’est notamment le cas du Toyota RAV4 et du Hyundai Tucson, qui n’offrent plus de V6 depuis belle lurette.

Ford pousse même l’audace jusqu’à proposer un moteur à trois cylindres sous le capot de son Escape 2020. D’autres modèles importants dans ce segment comme le Honda CR-V, le Kia Sportage, le Volkswagen Tiguan, le Chevrolet Equinox, le Nissan Rogue et le Subaru Forester ne sont pas livrables avec une motorisation à six cylindres. Même le vieillissant Dodge Journey s’est débarrassé du V6 pour 2020.

Cela dit, le moteur à six cylindres n’est pas complètement disparu. Si vous y tenez absolument, vous pouvez vous tourner vers le Mitsubishi Outlander et le Jeep Cherokee.

Photo: William Clavey

Maintenant, pourquoi est-ce que les moteurs V6 sont devenus aussi rares sous le capot des VUS compacts? Il faut comprendre que les constructeurs automobiles ont des normes environnementales de plus en plus sévères à respecter sur différents marchés à travers le monde. Ils préfèrent ainsi développer des moteurs de plus petite cylindrée, souvent munis d’un turbocompresseur qui permet d’offrir une puissance similaire à celle d’un V6 tout en abaissant la consommation de carburant.

Prenez l’exemple du Honda CR-V 2020. Avec un moteur de seulement 1,5 litre, on réussit à développer une puissance de 190 chevaux et un couple de 179 livres-pied. Cela demeure inférieur au V6 du Mitsubishi Outlander (224 ch et 215 li-pi), mais Honda réussit à proposer une consommation de carburant de 8,1 L/100 km avec son CR-V à rouage intégral, alors que l’Outlander V6 affiche une consommation moyenne de 10,6 L/100 km.

Photo: Honda

Pour ce qui est de la capacité de remorquage, sachez que ce n’est pas parce qu’un véhicule est muni d’un moteur à quatre cylindres qu’il ne peut pas vous être utile.

Vous ne mentionnez pas quel poids vous devez remorquer avec votre véhicule, mais sachez que certains modèles peuvent remorquer jusqu’à 3500 livres. C’est le cas du Toyota RAV4 (version Trail) et du Ford Escape (moteur 4 cylindres), notamment. Cela dit, le meilleur VUS de sa catégorie en matière de remorquage demeure le Jeep Cherokee équipé d’un moteur V6 (4500 livres).

En vidéo: les meilleurs VUS compacts selon Antoine Joubert