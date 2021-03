Kia Stinger 2022 : deux déceptions pour le Canada

La Kia Stinger 2022 arrivera chez les concessionnaires canadiens ce printemps et on connaît enfin tous les détails.

Mais attention, plusieurs acheteurs potentiels risquent de demeurer sur leur appétit. La Stinger conserve la même mécanique... et voit son prix grimper de plus de 5000 $.

Un seul moteur

D’abord, oubliez le retour du moteur turbocompressé à quatre cylindres. Même si Kia remplace l’ancien bloc de 2,0 litres (255 ch, 260 lb-pi) par un autre de 2,5 litres beaucoup plus puissant (300 ch, 311 lb-pi) dans certains marchés, ce ne sera malheureusement pas le cas chez nous. C’est donc dire que le V6 biturbo de 3,3 litres demeurera la seule option. La puissance de celui-ci augmente de 365 à 368 chevaux.

Ensuite, une autre version d’entrée de gamme disparaît du menu de la Stinger. Après la GT-Line, c’est maintenant au tour de la GT d'être abandonnée. Celle-ci affichait un PDSF de 44 995 $ pour 2021. Par conséquent, la moins chère des Stinger 2022 sera la GT Limitée à partir de 50 495 $. Quant à l’édition Orange fluo, elle cède sa place à une nouvelle version haut de gamme appelée GT Élite à 52 995 $.

Timide mise à jour

Comme vous l’avez peut-être remarqué sur les images, le design a été légèrement rafraîchi. Ça commence avec le nouveau logo de Kia, des jantes en alliage noir à rayons multiples de 19 pouces, des feux arrière redessinés, un diffuseur plus visible et quatre embouts d’échappement élargis. Une autre couleur s’ajoute à la palette extérieure, soit Vert Ascot.

À l’intérieur, l’écran central mesure dorénavant 10,25 pouces et on note une ligne chromée texturée en aluminium qui se poursuit en une nouvelle ligne lumineuse du côté du passager. Certaines garnitures ont été revues et le rétroviseur est maintenant plus discret.

Photo: Kia

Un nouvel ensemble suède est disponible dans la version GT Élite, ajoutant des garnitures de sièges, de plafond et des pare-soleil en suède, de même que des coutures et des ceintures de sécurité rouges en option.

Le démarrage à distance du moteur avec la clé intelligente de même que l’application Intelligence UVO incluant l’activation et la désactivation à distance du chauffage et de la ventilation des sièges sont d’autres nouveautés.

Enfin, malgré l’absence du nouveau moteur turbo à quatre cylindres, les amateurs pourront se réjouir que le V6 gagne un nouveau système de commande électronique des soupapes d’échappement comprenant un papillon qui reste fermé en mode Éco et Confort, mais qui s’ouvre en mode Sport pour produire un son d’échappement plus corsé.

Photo: Kia

À cela s’ajoutent un rouage intégral de deuxième génération qui a été peaufiné et un différentiel mécanique à glissement limité optionnel pour rehausser les performances. Une boîte automatique à huit rapports fait toujours partie de l’équation.

Ne manquez pas notre essai routier de la Kia Stinger 2022 dans les prochains mois sur le site du Guide de l’auto!