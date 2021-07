Kia Stinger 2022 : cinq choses à savoir

De retour pour 2022, la Kia Stinger reçoit quelques mises à jour, notamment au niveau esthétique.

Voici cinq choses à savoir à propos de la Kia Stinger 2022.

Quelques changements esthétiques

Pour l’année-modèle 2022, quelques modifications sont à l’horizon pour la Stinger. Les changements incluent des jantes noires de 19 pouces, des feux qui se rejoignent à l’arrière, un diffuseur redessiné pour être plus visible et des embouts d’échappement plus larges.

Photo: Kia

Même son de cloche à l’intérieur : seulement quelques ajustements visuels ont été apportés. D’abord, le rétroviseur n’a plus de boîtier, la finition du tableau de bord a été améliorée et une ligne chromée texturée en aluminium se poursuit du tableau de bord jusqu’au côté passager.

Le groupe optionnel Suède ajoute des garnitures de siège, de plafond et des pare-soleil… en suède. Cet ensemble greffe aussi des coutures et des ceintures de sécurité rouges.

Par ailleurs, sept couleurs de carrosserie sont au menu : le nouveau Vert Ascot, le Blanc neige nacré, le Gris fantôme, le Gris tempête, le Noir aurore, le Bleu atomique et le Rouge californien.

On retrouve également le nouveau logo de Kia sur la devanture et sur le volant.

Photo: Kia

Une seule motorisation

Grâce à son moteur V6 muni de deux turbocompresseurs, la Kia Stinger atteint une puissance de 368 chevaux à 6 000 tr/min et génère un couple de 376 lb-pi sur une plage qui s’étale de 1 300 à 4 500 tr/min.

Afin de propulser le véhicule, la sportive est équipée du rouage intégral et est dotée d’une transmission à huit rapports. Les freins Brembo à quatre pistons avec des disques ventilés de 13,8 pouces à l’avant et des freins à deux pistons avec des disques de 13,4 pouces à l’arrière s’assurent de stopper le véhicule efficacement.

Par ailleurs, le conducteur pourra choisir entre cinq modes de conduite : Intelligent, Éco, Confort, Sport et Personnalisé. Un différentiel mécanique à glissement limité est disponible en option.

De plus, un nouveau système de commande électronique des soupapes d’échappement comprenant un papillon reste fermé en mode Éco et Confort, mais s’ouvre en mode Sport pour produire un son d’échappement plus prononcé.

En termes de consommation d’essence, la Kia affiche une cote de 11,9 L/100 km selon les données de Ressources naturelles Canada.

Photo: Kia

Technologies modernes

À bord, le conducteur est servi par un tableau de bord qui incorpore à la fois des cadrans analogiques et un écran tactile de sept pouces. En option, l’affichage tête haute donne des informations supplémentaires au pilote.

Du côté de l’infodivertissement, les utilisateurs profiteront de l’écran de 10,25 pouces qui est compatible avec les incontournables Apple CarPlay et Android Auto. Pour les audiophiles, sachez que la chaîne audio Harman Kardon à 15 haut-parleurs arrive de série.

Concernant les commodités, la Stinger est dotée de la recharge par induction pour téléphone mobile, du volant chauffant ainsi que de sièges chauffants (avant et arrière) et ventilés (avant seulement).

Photo: Kia

Plusieurs aides à la conduite

La Kia Stinger 2022 suit la tendance de l’industrie en incorporant plusieurs systèmes d’aides à la conduite de série :

L’assistance d'évitement de collision dans les angles morts

L’assistance de maintien de voie

L’assistance active à la conduite au milieu de la route

L’assistance d’évitement de collision frontale perfectionnée et en tournant à la jonction

L’alerte de trafic transversal arrière

Les versions GT Élite auront droit également au moniteur d’angles morts ainsi que le système de surveillance 360 degrés par caméras. À titre indicatif, la Stinger 2022 détient la distinction Top Safety Pick + de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Photo: Kia

Deux versions disponibles

La version d’entrée de gamme de la Kia Stinger – GT Limité – se vend 50 495 $ (PDSF). Elle incorpore les technologies évoquées plus tôt ainsi que des sièges en cuir.

Ensuite, la Stinger GT Élite aura droit aux sièges en cuir nappa, à l’affichage tête haute et des phares adaptatifs. Elle coûte 52 995 $ (PDSF). En cochant l’option Suède, le prix de la sportive monte à 53 295 $ (PDSF). L’édition Orange fluo ne revient pas pour 2022.

