Kia Stinger d'occasion : une bonne idée?

Je recherche une nouvelle voiture, et je suis sur le point de me laisser tenter par une Kia Stinger d’occasion (1 ou 2 ans). Est-ce que je fais une erreur?

Bonjour Luc,

Vous ne faites pas erreur, bien au contraire ! Dynamique, performante, abordable, la Kia Stinger vous en offre presque autant que les berlines sportives allemandes, et ce pour une fraction du prix.

Équipée d’un moteur V6 biturbo de 3,3 litres, cette berline propose une puissance de 365 chevaux et une qualité de roulement franchement surprenante. En regardant du côté des modèles d’occasion, vous pourriez également tomber sur des variantes équipées d’un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres. Cela dit, priorisez le V6 autant que possible.

Côté fiabilité, la Stinger est presque sans reproche, du moins pour le moment. Il faut dire que ce modèle n’est offert que depuis 2018. Cela dit, la mécanique ne semble aucunement problématique. En fait, les seuls problèmes qui sont connus sont reliés à la carrosserie et le châssis de la voiture. Avec le temps, plusieurs craquements deviennent audibles lors du roulement, et malheureusement, on ne peut pas vraiment réparer ce genre de problème. Cela dit, c’est un problème relativement superficiel, et il ne devrait pas vous empêcher d’apprécier les performances exaltantes de votre voiture.

