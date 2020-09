Kia Stinger 2020 : Pour ajouter du piquant dans la vie

Porte-étendard de la marque Kia, la Stinger fait sourciller les passionnés de berlines de grand tourisme puisqu’elle se compare favorablement à des modèles haut de gamme allemands et japonais.

La Kia Stinger, c’est l’automobile que personne n’attendait, du moins pas à l’enseigne de Kia. Jusqu’ici, cette marque avait proposé des produits de grande diffusion plutôt abordables. D’ailleurs, certains l’associent encore à la compacte bon marché Sephia ou au Sportage de première génération plutôt rustique, les deux modèles qui ont servi à lancer Kia au pays, en 1999. Deux modèles qui sont naturellement aux antipodes de la Stinger, c’est évident.

Aujourd’hui, cette marque coréenne possède une gamme très diversifiée composée de nombreux modèles plus sophistiqués. Elle vise même des créneaux jusqu’ici intouchés. Cette somptueuse berline, par exemple, doit titiller les acheteurs de modèles de luxe de grand tourisme; des voitures comme les BMW Série 3 et 4, la Mercedes-AMG Classe C, la Lexus IS 350 et la Volkswagen Arteon. Avec ce modèle d’exception, Kia souhaite faire d’une pierre deux coups : flirter avec ces acheteurs tout en revaloriser son image de marque.

Pour y arriver, on a réalisé une berline à hayon unique qui se distingue par une silhouette craquante, une mécanique performante, une dynamique routière inspirante et un intérieur somptueux qui, en prime, s’avère polyvalent. Le titre de Voiture canadienne de l’année décerné par l’AJAC 2019 ne lui aura sûrement pas fait de tort non plus.

Silhouette unique

Lancée à la fin de 2017, la Stinger arbore une forme expressive réalisée sous la direction du designer allemand Peter Schreyer. Elle est caractérisée par une calandre en forme de museau de tigre, des voies larges, un porte-à-faux avant très court, un empattement long, un porte-à-faux arrière plus important et des arches de roue bien remplies par d’élégantes roues en alliage de 19 po. Son toit finement arqué rappelle aussi des modèles comme la BMW 440i Gran Coupé. Par ailleurs, cette silhouette très réussie la différencie radicalement de la Genesis G70 avec laquelle elle partage sa plate-forme et sa motorisation; une berline à trois volumes, plus proche de la Série 3 par ce détail.

Le constructeur lui attribue cinq places. Oubliez la cinquième, cette place arrière centrale qu’un tunnel de transmission très proéminent rend inconfortable. En revanche, les deux places latérales, difficiles d’accès en raison du toit bas et courbé, se révèlent relativement spacieuses, pourvu que les occupants avant ne prennent pas trop leur aise!

D’allure plus réservée que la carrosserie, l’habitacle est aménagé de manière avant tout pratique avec des commandes faciles à utiliser et très accessibles. De plus, la finition et la qualité des matériaux sont à la mesure de la concurrence. L’intérieur de la Stinger 20e anniversaire 2020, dont nous avons fait l’essai, a d’ailleurs suscité beaucoup de commentaires approbateurs à cause, entre autres, de sa sellerie en cuir nappa rouge!

Photo: Kia

Du coffre à revendre

Cet environnement luxueux et feutré n’empêche pas la Stinger d’avoir un côté pratique insoupçonné. À l’instar de la BMW Série 4 Gran Coupé ou d’une Audi A5/S5 Sportback, cette Kia abrite un coffre transformable. En soulevant son très long hayon (à ouverture assistée), on découvre un espace de chargement vaste dont la hauteur libre est satisfaisante, malgré la forme contraignante du toit. Avec un volume utile de 660 L, il se révèle déjà plus grand que celui d’une M340i (480 L), mais il suffit de rabattre les dossiers 60/40 de la banquette arrière pour pratiquement doubler ce volume, qui atteint alors 1 158 L. Ce coffre, qui a un plancher plat sur toute sa surface, démontre que luxe et polyvalence peuvent aller de pair.

La gamme Stinger compte deux versions : la GT d’entrée de gamme et la GT Limitée. Cette dernière bénéficie d’un équipement plus étoffé. Pour 2020, le constructeur a ajouté l’édition spéciale Stinger 20e anniversaire produite à seulement 150 exemplaires. Reconnaissable à sa peinture Gris fantôme, ses roues exclusives et des protège-moquettes à surpiqûres rouges, cette version qui reprend la dotation d’une GT Limitée a été créée pour souligner les 20 ans de la marque au Canada.

Photo: Kia

Toutes les Stinger partagent la même motorisation. Leur puissant V6 biturbo de 3,3 L, le même qui anime la Genesis G70, est jumelé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Ce moteur Lambda II de 365 ch produit 376 lb-pi de couple sur une large bande de régimes (1 300 à 4 500 tr/min), ce qui explique ses accélérations soutenues et ses performances enivrantes (0-100 km/h en 5 s et des poussières). Toutes les versions ont quatre roues motrices entraînées par une transmission intégrale favorisant les roues arrière à l’aide d'un dispositif de contrôle vectoriel dynamique du couple. Ce dernier mesure les sollicitations du conducteur et les conditions routières pour transférer automatiquement la puissance et la force de freinage aux roues qui en ont besoin pour maintenir la trajectoire sur une route sèche ou humide.

Photo: Kia

Une vraie GT

En marge de cette quincaillerie, la direction se montre précise, qualité que l’on n’a pas toujours associée aux produits de cette marque. De plus, les puissants freins Brembo procurent une qualité de freinage à laquelle on s’attend avec autant de chevaux sous le capot. La suspension à contrôle électronique, quant à elle, utilise des jambes de force MacPherson à l’avant conçues pour optimiser les sensations parvenant au conducteur, tout en maximisant la stabilité et la réactivité au braquage. À l’arrière, une suspension multibras favorise une réactivité directionnelle, alors qu’une barre antiroulis renforcée garantit une stabilité de haut niveau en minimisant les vibrations issues de la caisse.

Pour pleinement satisfaire l’acheteur d’une GT, cette voiture a été munie de palettes de changement de rapports au volant pour le mode Manuel de la boîte automatique et d’un système de gestion de la motorisation offrant cinq modes (Éco, Comfort, Smart, Sport et Custom). Par contre, seule la version GT Limitée dispose d’un différentiel autobloquant.

Cependant, outre ce dernier détail technique, on choisira la version GT Limitée sans doute surtout pour profiter de ses phares à DEL avec faisceau directionnel, ou encore de sa chaîne audio Harman Kardon à 15 haut-parleurs, à moins que ce ne soit pour l’affichage tête haute , les sièges avant ventilés ou les trois dispositifs d’aide à la conduite qui manquent à l’ensemble déjà très complet de la Stinger GT. Mais en général, si j’exclus le différentiel autobloquant, cette version d’entrée de gamme a tout ce qui est nécessaire pour ajouter une dose substantielle de piquant dans la vie d’un conducteur!