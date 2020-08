Kia Stinger : des retouches et un nouveau moteur turbo à venir

Une Kia Stinger modernisée et plus performante s’annonce et on connaît maintenant plus de détails à son sujet.

La principale nouveauté, bien sûr, est l’ajout d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 litres, qui développe une puissance de 300 chevaux et un couple de 311 livres-pied. Ce sont des chiffres nettement supérieurs à ceux du moteur turbo de 2,0 litres (255 ch, 260 lb-pi), que Kia Canada a abandonné discrètement en même temps que la version de base GT-Line il y a plusieurs mois. Reste à voir si nous aurons le nouveau ici.

De son côté, le V6 biturbo de 3,3 litres qui propulse les Stinger GT et GT Limitée profitera d’un nouveau système de commande électronique des soupapes d’échappement qui libère trois chevaux supplémentaires pour un total de 368. Le couple demeurera à 367 livres-pied. Ledit système comprend un petit papillon qui reste fermé en mode Éco et Confort mais qui s’ouvre en mode Sport pour produire un son d’échappement plus corsé, de quoi faire plaisir aux amateurs. On a bien hâte de l’entendre!

Photo: Kia

La boîte automatique à huit rapports sera conservée, naturellement, tout comme le rouage intégral. Dans certains marchés, les clients auront aussi droit à une propulsion, mais n’y comptez pas chez nous.

Par ailleurs, Kia parle d’une sécurité accrue, notamment avec une assistance à la conduite semi-autonome sur l’autoroute de même que le moniteur d’angles morts inauguré dans le VUS intermédiaire Telluride (l’image de l’angle mort correspondant s’affiche entre les cadrans lorsqu’on actionne un clignotant). Il y aura également une alerte d’occupant arrière et une assistance de sortie sécuritaire – pratique pour ceux qui ont des enfants.

Photo: Kia

Enfin, mentionnons les phares et les feux arrière redessinés, quelques nouvelles garnitures intérieures et l’écran multimédia de plus grande dimension (10,3 pouces).

Cette nouvelle Kia Stinger sera en vente en Corée d’ici l’automne et un peu plus tard dans les autres marchés de la planète. Elle devrait être commercialisée au Canada en tant que modèle 2022.

