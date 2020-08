Un peu de piquant pour la Kia Stinger 2021

Bien qu’elle ait été élue Voiture canadienne de l’année 2019 par l’AJAC, le sort de la Kia Stinger demeure incertain au-delà de la présente génération. Il y a quand même du nouveau pour l’année-modèle 2021 qui s’en vient.

Plus précisément, la compagnie ajoute une édition limitée qui se démarque par sa couleur orange vif, rappelant la Stinger GTS dévoilée au Salon de l’auto de New York 2019 et qui n’a jamais été offerte au nord de la frontière.

Basée sur la version haut de gamme GT Limitée, cette nouvelle Kia Stinger Édition Limitée agence sa carrosserie avec des tapis de protection ornés de coutures orange. Il n’y a pas d’autres ajouts esthétiques ou techniques, par contre.

Photo: Kia

Ainsi, on retrouve sous le capot le même V6 biturbo de 3,3 litres qui développe une puissance de 365 chevaux et un couple de 376 livres-pied via une boîte automatique Sportmatic à huit rapports avec palettes au volant et un rouage intégral avec différentiel à glissement limité. Derrière les jantes en alliage usiné de 19 pouces (chaussées de pneus Michelin de performance) se cachent des freins Brembo.

L’équipement comprend de plus une suspension à contrôle électronique, un système de caméra à 360 degrés, une sellerie en cuir Nappa, une interface multimédia avec écran de 8 pouces et GPS intégré, un affichage tête haute et une chaîne audio Harman Kardon à 15 haut-parleurs. Enfin, mentionnons que tous les phares et feux sont à DEL.

Photo: Kia

« La Stinger est déjà un modèle dont la beauté ne laisse personne indifférent, mais on ne peut que tourner la tête devant cette éclatante couleur orange, affirme Michael Kopke, directeur général du marketing chez Kia Canada. Puisqu’un nombre limité de véhicules seront produits pour le marché canadien, je suis certain que cette Stinger Édition Limitée sera très demandée. »

Le prix de la Kia Stinger Édition Limitée 2021 se situe à 51 995 $, soit 1 500 $ de plus que la GT Limitée (un gros supplément pour une simple peinture et des tapis contrastants). Il est possible de la commander chez les concessionnaires de la marque en vue d’une livraison prévue au début du printemps prochain.

À propos, oubliez la version de base GT-Line avec moteur turbocompressé à quatre cylindres de 255 chevaux. Kia l’a abandonnée discrètement il y a plusieurs mois.

