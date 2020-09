Quoi penser de la Kia Soul 2020?

J’aimerais connaître votre appréciation de la Kia Soul 2020 et savoir combien je devrais payer si je me la procure.

Bonjour Francine,

La Kia Soul est une voiture très sympathique et qui, tout compte fait, était en avance sur son temps lors de son introduction en 2010. En effet, cette voiture a su se créer une bonne réputation en une courte période, au point où la concurrence s’en est inspirée pour lancer de nouveaux produits.

Dérivée de la Kia Rio, elle rivalise de très belle façon avec les Chevrolet Trax, Hyundai Venue et Nissan Kicks, ayant toutefois une valeur plus intéressante et une qualité supérieure à la moyenne. Efficacement motorisée, la Soul est peu gourmande, bien équipée et couverte par une garantie que seul Mitsubishi peut se vanter de surpasser. Il s’agit donc dans le segment du meilleur produit que vous puissiez vous procurer.

Quant au prix que vous devriez payer, tout dépend bien sûr de vos besoins et désirs en matière d’équipement. Kia propose pour 2020 une gamme comptant sept versions, dont les prix varient de 23 000 $ à 31 500 $, plus taxes. Maintenant, sachez que les déclinaisons les plus luxueuses ont le désavantage d’être chaussées de pneus de 18 pouces, ce qui est plus ou moins bien adapté aux routes du Québec. À mon sens, un modèle EX ou EX+ constitue sans doute le meilleur équilibre au chapitre du rapport équipement/prix.

Terminons en mentionnant que la Soul est dotée depuis cette année d’une nouvelle transmission baptisée IVT, laquelle a connu quelques problèmes de fiabilité à son arrivée. Il semble toutefois que ces problèmes n’affectaient que les modèles de premières séries produites pour 2020, ce qui ne devrait donc pas vous inquiéter.

