Où sont passées les fourgonnettes?

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi les fourgonnettes ne sont pas plus populaires? Je possède une Kia Sedona 2018 et il n’y a aucun VUS qui puisse m’offrir autant de polyvalence.

Bonjour Marc,

Il est vrai que le segment des fourgonnettes a déjà été plus florissant. En fait, on n’y compte plus que cinq joueurs en 2020 : la Kia Sedona, la Toyota Sienna, la Honda Odyssey, la Chrysler Pacifica et la Dodge Grand Caravan, qui deviendra carrément une Pacifica moins bien équipée pour 2021.

Il y a aussi des modèles de livraison offerts en configuration pour le transport de passagers comme le Ford Transit Connect et le Mercedes-Benz Metris. Mais leur volume de ventes est si faible qu’on peut à peine les considérer.

Prenons la Dodge Grand Caravan, à titre de référence. En 2010, ce modèle se vendait à un peu plus de 40 000 exemplaires au Canada. En 2019, ce chiffre chute à environ 27 000 unités vendues. Et encore là, la Grand Caravan demeure, et de loin, le modèle le plus vendu de sa catégorie.

Au cours de la dernière décennie, nous avons également vu plusieurs constructeurs abandonner cette niche au profit de véhicules utilitaires. Chevrolet, Hyundai et Nissan, pour ne nommer que ceux-là, ne sont plus du tout présents dans le monde des fourgonnettes. Bref, vous ne rêvez pas. Ces véhicules sont définitivement moins populaires qu’avant.

Maintenant, comment expliquer cette tendance? Principalement pour des raisons qui sont tout sauf rationnelles. En matière d’espace de chargement et de confort pour les passagers, les fourgonnettes sont dans une classe à part. Cela dit, elles ont longtemps été associées à une conduite et un style de vie trop monotones.

À tort ou à raison, plusieurs consommateurs préfèrent ainsi se tourner vers des VUS à trois rangées de sièges comme le Honda Pilot, le Kia Telluride ou le Ford Explorer, pour ne nommer que ceux-là. Ceux-ci proposent un plus fort sentiment de sécurité, un look souvent plus accrocheur et une capacité de remorquage plus intéressante.

Quoi qu’il en soit, la fourgonnette ne semble pas avoir dit son dernier mot. Toyota a annoncé que sa Sienna reviendra avec une motorisation hybride de série pour 2021, alors que Kia s’apprête également à apporter des changements importants à la Sedona.

Qui sait, peut-être assisterons-nous à un retour en force de la fourgonnette au cours des prochaines années!