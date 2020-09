Kia K5 2021 : voici les prix

Dévoilée en première mondiale le 30 juin dernier, la toute nouvelle berline intermédiaire Kia K5 2021, qui remplace l’Optima, débarquera au Québec en octobre. La compagnie a dévoilé aujourd’hui les prix canadiens ainsi que de plus amples détails sur l’équipement.

Rappelons que « K5 » est le nom que porte cette voiture dans son pays d’origine, la Corée du Sud. Elle repose sur une plateforme de troisième génération appelée « N3 » qui vise à rehausser la sécurité en cas de collision, à réduire le poids du véhicule et à optimiser les performances de conduite. Cette structure servira d’ailleurs à tous les futurs modèles de Kia.

Chez nous, la K5 2021 se déclinera en quatre versions, toutes avec un rouage intégral de série à l’instar des Subaru Legacy et Nissan Altima. Les LX (PDSF à partir de 29 595 $), EX (32 595 $) et GT-Line (35 995 $) exploitent un moteur à quatre cylindres de 1,6 litre générant une puissance de 180 chevaux et un couple de 195 livres-pied via une nouvelle boîte automatique à huit rapports.

Au cours de l’hiver, Kia ajoutera une puissante K5 GT (39 995 $) animée par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 litres qui développe 290 cheveux et un couple de 311 livres-pied. Dans son cas, la boîte de vitesses est de type à double embrayage à huile et compte elle aussi huit rapports, mais offre des passages plus précis et rapides.

Dans l’habitacle, on retrouve un écran couleur haute résolution de huit ou 10,25 pouces qui peut être divisé en deux parties. Apple CarPlay et Android Auto sont maintenant intégrés sans fil… mais seulement avec le plus petit écran, bizarrement. Le plus grand s’accompagne pour sa part d’un système de navigation indiquant les données de circulation en temps réel, d’une interface graphique plus intuitive, d’une connectivité Bluetooth multiple et du système UVO avec les profils des utilisateurs connectés. Une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs est également disponible.

Photo: Kia

Les systèmes d’aide à la conduite sont encore plus nombreux que dans l’Optima, avec des caractéristiques telles que l’assistance d’évitement de collision frontale dans les carrefours en option, qui aide le conducteur à freiner dans certaines situations où le véhicule essaie de tourner à gauche alors qu’un autre approche en contresens. De série, la K5 mise sur une alerte de collision frontale, le freinage d’urgence automatique, l’assistance active d’évitement de collision dans les angles morts, l’alerte de perte d’attention du conducteur et l’aide au maintien dans la voie.

« La nouvelle K5 tient ses promesses à tous les niveaux, du design exceptionnel aux performances de conduite, en passant par les dernières technologies et caractéristiques de sécurité. C’est exactement ce que recherchent les conducteurs canadiens », affirme le directeur et chef de l’exploitation de Kia Canada, Elias El-Achhab.

