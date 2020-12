Combien coûte… la Kia K5 2021?

Systèmes de sécurité : défaillances inquiétantes chez Honda

Comme plusieurs autres constructeurs, Honda propose des technologies de sécurité active offertes de série sur un nombre grandissant de modèles. Détection et atténuation de sortie de voie, détection d’obstacles en marche arrière et dans les angles morts, alerte de collision frontale, freinage à réduction d’impact et régulateur de vitesse adaptatif, …