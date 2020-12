La Kia K5 2021 est-elle aussi sportive qu'elle en a l'air?

Je possède une Honda Accord 2014 avec le moteur V6 de 3,5 L. J’aime beaucoup ma voiture, mais je suis dû pour du changement. La nouvelle Kia K5 2021 me fait de l’œil. Je crains qu’elle soit ennuyante à conduire. Qu’en dites-vous?

Bonjour Sylvain,

Afin de remplacer l’Optima dans le segment des berlines intermédiaires, Kia débarque avec la K5 pour 2021.

Les versions LX, EX et GT Line sont dotées du moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L. Celui-ci déploie une puissance raisonnable de 180 chevaux et un couple de 195 livres-pied. Sa boîte automatique à huit rapports effectue bien le boulot. Cela dit, on n’a pas affaire à une sportive. Disons simplement qu’il s’agit d’une berline intermédiaire qui se débrouille correctement. Notons également que les versions citées ci-haut sont munies du rouage intégral. Voilà un atout important pour affronter l’hiver québécois.

Au sommet de la gamme loge la version GT. Celle-ci est animée par une motorisation turbocompressée de 2,5 L qui génère une puissance de 290 chevaux et un couple de 311 livres-pied. En revanche, elle n’est livrable qu’avec les roues motrices avant, ce qui nous apparaît comme étant une erreur stratégique de la part de Kia. Certes, on ne veut pas cannibaliser les infimes ventes de la Stinger. Or si on veut proposer une berline intermédiaire à vocation sportive, mais qu’on l’ampute du rouage intégral qui est livré de série même sur la version de base, on fait tout simplement fausse route.

Photo: Frédéric Mercier

Sachez également que si vous êtes le moindrement grand, vous ne serez pas confortable au volant de la K5. Je mesure environ 1 mètre 80 centimètres, et ma tête frotte au plafond lorsque je prends place à bord, et ce, même lorsque le siège est dans sa position la plus basse. Autrement, l’aménagement intérieur est convaincant. C’est élégant, ergonomique et globalement bien pensé.

Sachez aussi que bien que le coffre soit relativement profond, son ouverture est assez petite. Vous aurez assurément du mal à y entrer de gros objets. Ça s’explique entre autres par sa ligne très fuyante, qui est bien jolie soit dit en passant.

Est-ce que la Kia K5 en version LX, EX GT Line est sportive? Non. Ferait-elle une bonne remplaçante à une Honda Accord à moteur V6? Fort possiblement.