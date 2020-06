La Kia K5 2021 s'en vient au Canada

C'est maintenant officiel, la Kia Optima changera de nom! Elle sera remplacée par la Kia K5 2021, qui a fait ses débuts nord-américains aujourd’hui lors d’un événement médiatique virtuel. Ce changement de nom s’inscrit dans la nomenclature internationale du constructeur.

La nouvelle Kia K5 sera disponible en versions LX, EX et GT-Line, cette dernière étant une nouveauté qui devrait plaire aux conducteurs sportifs.

« La K5 est une bouffée d’oxygène complètement inattendue dans le segment des intermédiaires », annonce d’entrée de jeu le directeur et chef de l’exploitation de Kia Canada, Elias El-Achhab, qui parle d’une merveille de l’innovation. « La K5 est élégante et compacte, comme l’aiment les conducteurs de ce segment, mais elle offre en plus une maniabilité sportive, un intérieur spacieux et un design haut de gamme. »

Elle a l’air méchante

Un seul coup d’œil suffit pour se rendre compte que les designers ont injecté bien du muscle et de l’agressivité dans le look de la voiture. Le devant est particulièrement saisissant avec un capot strié et bombé qui plonge davantage, comme pour écraser la calandre. Celle-ci apparaît moins haute et plus large, s’étirant jusqu’en dessous des phares et adoptant un grillage de style « peau de requin » (c’est l’expression utilisée par Kia).

Photo: Kia

Les phares redessinés sont d’une vraie beauté, surtout avec leurs feux de jour à DEL en zigzag, baptisés « Heartbeat » (comme la ligne sur un électrocardiogramme). Au bas se trouve un pare-chocs largement retravaillé comprenant trois grandes ouvertures, celles dans les coins intégrant les phares antibrouillard.

Le profil de la Kia K5 retient l’attention, bien que dans une moindre mesure, avec de nouvelles jantes et cette ligne chromée qui met de l’emphase sur la silhouette de coupé à quatre portes. Elle trace le toit, ceinture la vitre arrière et remonte de l’autre côté sans interruption. Derrière, les feux à DEL sont unis par une bande de façon à former un seul et même bloc. Un minuscule aileron contrastant et un diffuseur au bas (GT-Line) ajoutent du caractère.

Un habitacle plus spacieux et sportif

À l’intérieur, le nouveau décor se caractérise par des lignes horizontales larges et un poste de pilotage repensé. On le voit notamment par l’écran central (de 8,0 ou 10,25 pouces) tourné vers le conducteur, le volant sport à base plate et les sièges aux appuis prononcés de la GT-Line ainsi que le toit ouvrant panoramique. Dommage que le levier de vitesses soit si peu excitant…

Photo: Kia

Plus longue de 50 mm et plus basse de 20 mm (sa largeur ne change pas), la Kia K5 2021 profite aussi d’un empattement allongé de 50 mm qui augmente le volume de l’habitacle. Sa nouvelle plateforme N3 la rend du même coup plus légère, plus rigide et plus agile sur la route.

Sortez l’artillerie lourde

Contrairement à sa cousine, la Hyundai Sonata, la berline de Kia n’offre pas de moteur atmosphérique. Elle renferme de série un quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre qui développe 180 chevaux et un couple de 195 livres-pied via une nouvelle boîte automatique à huit rapports. Sa technologie de durée d’activation des soupapes à variation continue – une première dans l’industrie – aide à optimiser les performances et l’économie de carburant en même temps.

Cela dit, la véritable sensation est le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 litres de la K5 GT-Line, qui génère de 290 cheveux et un couple de 311 livres-pied. Il est jumelé à une nouvelle boîte à double embrayage à huit rapports qui assure des passages rapides et précis. Autre surprise : la K5 ajoute un rouage intégral en option.

Photo: Kia

Enfin, côté technologie, mentionnons la connectivité Bluetooth pour deux téléphones, l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto (mais seulement dans les K5 avec un écran de huit pouces, bizarrement) ainsi que la chaîne audio Bose avec 12 haut-parleurs. L’éventail d’aides à la conduite comprend entre autres l’assistance d’évitement de collision frontale, le détecteur d’inattention du conducteur et l’aide au maintien dans la voie.

Les prix et les détails complets sur l’équipement de la Kia K5 2021 seront dévoilés à l’approche de sa mise en vente cet automne. À titre informatif, l’Optima 2020 se vend à partir de 28 495 $ avant les frais de transport et de préparation.

En vidéo: quel avenir pour les berlines intermédiaires?