En studio : quoi penser de l'Acura TLX 2021?

SVE dévoile le Chevrolet Silverado Yenko/SC de 800 chevaux

Quelques semaines après le GMC Syclone de 750 chevaux, le préparateur Specialty Vehicle Engineering (SVE) nous dévoile une camionnette encore plus puissante : le Chevrolet Silverado Yenko/SC 2021. Le projet est né il y a environ un an et le résultat est un monstre de 800 chevaux et 720 livres-pied …