Combien coûte… l’Acura TLX 2021?

Plus de 350 chevaux pour l’Acura TLX Type S 2021

Dévoilée à la fin mai, la nouvelle Acura TLX 2021 de deuxième génération est une berline qui frappe fort et qui promet de livrer une chaude lutte aux autres compactes de luxe. Au-delà de son look percutant, de son tout nouveau châssis plus rigide et de son rouage intégral SH-AWD …