TLX 2021 : le directeur d’Acura Canada nous explique

En marge du dévoilement virtuel de la toute nouvelle Acura TLX 2021 de deuxième génération, Le Guide de l’auto s’est entretenu avec Emile Korkor, directeur de la marque Acura au Canada, pour mieux comprendre cette voiture et la stratégie globale de la compagnie.

Car il faut mettre les choses en contexte. Ce lancement survient à peine quelques jours après la confirmation que la RLX sera éliminée en Amérique du Nord après 2020, laissant Acura avec l’ILX (peu populaire) et la TLX, qui a du mal à s’imposer. Les consommateurs d’aujourd’hui raffolent des véhicules utilitaires et le duo RDX-MDX représente d’ailleurs un peu plus de 70% des ventes d’Acura.

Pourquoi persister avec les berlines? « Nous avons d’abord fait notre marque avec les berlines sport; ça fait partie de notre héritage et nous avons le devoir envers nous-mêmes de continuer dans cette voie, explique Emile Korkor. Les VUS sont bien, mais si vous recherchez une conduite vraiment stimulante, c’est dans une voiture que vous la trouverez. »

À propos, plusieurs auront remarqué qu’Acura n’offre aucun modèle en-dessous du RDX alors que les VUS sous-compacts de luxe sont en plein essor. Presque tous les concurrents en ont un. Toutefois, ça ne semble pas être une priorité pour le haut dirigeant canadien, qui nous dit qu’Acura doit prioriser et surtout consolider ses éléments fondamentaux – les voitures et les utilitaires compacts et intermédiaires ainsi que les modèles de performance – avant d’explorer de nouveaux segments.

Mea culpa

Du propre aveu d'Emile Korkor, pendant un certain temps, les consommateurs n’étaient pas trop sûrs de ce qu’Acura représentait. L’identité de la marque n’était pas tout à fait claire, tant sur le plan du design que de la conduite. Les choses s’améliorent légèrement depuis peu, mais il reste encore beaucoup de travail à faire.

« Nous devons éviter de commettre les même erreurs que dans le passé, c’est-à-dire vouloir faire mieux que telle ou telle marque dans des aspects en particulier, comme Lexus avec le confort ou BMW avec la tenue de route, admet Emile Korkor. Acura doit faire sa propre niche. Avant toute chose, nous voulons procurer de la joie et soulever les passions. »

Une voiture comme la TLX 2021 semble effectivement être un bon exemple de la nouvelle stratégie d’Acura. D’un côté, il y a ce retour aux sources en ramenant la version Type S, qui devient la berline la plus rapide et la plus maniable dans l’histoire de la marque. De l’autre, il y a cette emphase sur des technologies modernes, tant à l’intérieur que sous le capot, un bon nombre étant dérivées du best-seller RDX.

Photo: Acura

En ce qui concerne le tout nouveau V6 turbocompressé de 3,0 litres de la TLX Type S, concocté par les mêmes ingénieurs que la NSX, les chiffres officiels ne sont malheureusement pas encore connus, mais le directeur nous parle d’une puissance « débile » et d’une augmentation de couple substantielle par rapport à l’ancien V6 atmosphérique.

Notez par ailleurs qu’il n’y aura pas de TLX hybride. Acura aurait très bien pu reprendre le groupe motopropulseur de la RLX, mais Korkor affirme que ce n’est pas dans les plans – du moins pour l’instant.

Est-ce que la nouvelle génération de la TLX se démarquera assez pour attirer plus d’acheteurs? Elle ne manque pas d’attrait ni de caractère, c’est certain, notamment avec son design qui ressemble très fidèlement au superbe concept Type S de l’été dernier.

« Je dirais que la plus grosse lacune de la TLX était qu’elle se voulait trop conservatrice, surtout par rapport aux attentes des clients, enchaîne Emile Korkor. C’était un produit plutôt dilué, mais maintenant, nous avons amélioré la recette et créé quelque chose de beaucoup plus concentré, avec du style et de la prestance, qui va établir davantage un lien émotionnel avec les gens. »