Plus de 350 chevaux pour l’Acura TLX Type S 2021

Dévoilée à la fin mai, la nouvelle Acura TLX 2021 de deuxième génération est une berline qui frappe fort et qui promet de livrer une chaude lutte aux autres compactes de luxe.

Au-delà de son look percutant, de son tout nouveau châssis plus rigide et de son rouage intégral SH-AWD maintenant inclus de série, elle arrive avec un choix de deux nouveaux moteurs turbocompressés offrant une puissance nettement supérieure aux anciens de type atmosphérique.

On connaissait le quatre cylindres de 2,0 litres développant 272 chevaux (+66) et 280 livres-pied de couple (+98) dans la version de base, mais Acura n’avait pas encore dévoilé les chiffres du V6 de 3,0 litres alimentant la nouvelle TLX Type S de haute performance.

Aujourd’hui, on apprend enfin que ce dernier aura une puissance de 355 chevaux et un couple de 354 livres-pied. Des rumeurs nous laissaient croire qu’il se rapprocherait un peu plus des 400 chevaux, mais c’est quand même une hausse considérable de 65 chevaux par rapport au V6 sortant de 3,5 litres. Le couple, lui, grimpe de 87 livres-pied.

À titre de comparaison, l’Audi S4 exploite un moteur identique qui libère 349 chevaux, tandis que la BMW M340i compte sur un six cylindres en ligne qui produit 382 chevaux.

Acura a retenu les services d’une boîte de vitesses automatique à 10 rapports avec sélecteurs au volant. Il n’y a pas de boîte manuelle, mais les clients qui choisissent la Type S pourront compter sur des réglages plus sportifs.

Photo: Honda

Par ailleurs, en publiant l'image ci-dessus, Acura annonce que l’événement Pikes Peak International Hill Climb 2020 marquera le début officiel en course de la nouvelle Acura TLX 2021. Le 30 août, trois TLX spéciales feront l’ascension de cette montagne du Colorado : deux propulsées par des versions modifiées du moteur turbo de 2,0 litres ainsi qu’un prototype de développement de la TLX Type S en guise de pace car.

Rappelons que le modèle de production arrivera chez les concessionnaires canadiens au début de l’automne avec un prix de base tout juste supérieur à 40 000 $. La version Type S viendra cependant plus tard, soit au printemps 2021.

En studio : Quoi penser de l'Acura TLX 2021?