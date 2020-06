Des versions Type S pour deux autres modèles chez Acura

La nouvelle Acura TLX 2021 dévoilée la semaine dernière marque le retour des performantes versions Type S au sein de la gamme, mais la compagnie n’entend pas se limiter à cette seule berline sport.

D’autres modèles Type S sont prévus pour les années à venir et on en sait maintenant un peu plus à leur sujet grâce à une présentation confidentielle à l’intention des concessionnaires Acura qui aurait coulé publiquement.

Dans la vidéo d’une cinquantaine de minutes, publiée sur le forum Acurazine, il est question d’un plan visant à augmenter les ventes annuelles de la marque aux États-Unis à 200 000 unités d’ici 2022. Pour ce faire, la sportivité sera mise de l’avant.

Photo: Acura

En plus de la TLX Type S, la présentation mentionne un MDX Type S accompagnant la prochaine génération du VUS intermédiaire de luxe. Nul doute que son moteur serait le même V6 turbocompressé de 3,0 litres, dont la puissance et le couple n’ont pas encore été annoncés, malheureusement.

Mais on voit aussi la désignation Type S au-dessus d’une « Nouvelle berline compacte », sans doute la remplaçante de l’actuelle ILX. Remarquez, il n’est pas spécifiquement écrit « ILX Type S », alors est-ce que la voiture d’entrée de gamme d’Acura va changer de nom? Assistera-t-on au retour de l’Integra ou de la RSX? Ça reste à voir. Certains avancent même que ce nouveau modèle pourrait partager sa mécanique avec la prochaine Honda Civic Type R.

Photo: Acurazine

Pour ce qui est des autres modèles d’Acura, la supervoiture NSX demeure au programme et le RDX continuera d’être le gros vendeur, selon les projections. Il semble qu’il n’y aura pas de version Type S du second, cependant.

Bien des choses peuvent changer, évidemment, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour être à l’affut des derniers développements.

En vidéo: L'Acura TLX 2020 mise à l'essai