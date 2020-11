Mon Acura TLX 2015 vibre à haute vitesse, est-ce normal?

Je possède une Acura TLX 2015 SH-AWD avec 89 000 km au compteur. Suivant l’achat d'un véhicule certifié chez un concessionnaire Acura, je ressentais une vibration générale dans l’habitacle sur l'autoroute autour de 117 km/h. Suivant plusieurs étapes, ils en sont venus à changer les coussinets du berceau inférieur (bushings). Mais 30 000 kilomètres plus tard, c’est la même chose et je commence à ne plus trouver de plaisir à la conduire. Le concessionnaire me dit « qu'ils sont vibreux » et qu'il n’y a plus rien à faire compte tenu que la réparation couverte sous garantie a été faite. J’ai contacté Acura Canada et je dois soumettre mon véhicule au concessionnaire pour vérification à mes frais. Que puis-je faire?