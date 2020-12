Acura TLX A-Spec 2021 : l’auto qu’on aime conduire sans cesse

Il fait bon conduire un véhicule adoptant un comportement routier sain, sans roulis ni ballottement irritant de la suspension. Un véhicule confortable dont les performances sont à la mesure des prétentions, et qui donne le goût d’être conduit encore et encore.

Voilà l’impression que nous gardons de l’Acura TLX A-Spec 2021 dont nous avons fait l’essai sur quelques centaines de kilomètres. Et on en aurait pris plus!

N’allez pas croire que ce véhicule est sans défaut. Nous en avons relevé quelques-uns, mais rien de sérieux. Cependant, en cette époque où l’attention d’une majorité de consommateurs est tournée vers les utilitaires, il est dommage qu’une auto comme celle-ci passe inaperçue... juste parce que c’est une auto.

Fort heureusement, il reste des amateurs de berlines intermédiaires de luxe et bon nombre d’entre eux ont opté pour cette Acura, comme en témoignent les chiffres des ventes du troisième trimestre. Au Canada, la TLX a surclassé l’Audi A4 et lui a ravi la troisième place au palmarès des ventes. Elle s’est ainsi retrouvée derrière les deux championnes de longue date de son créneau : la Mercedes-Benz Classe C et la BMW Série 3.

Une TLX repensée

Le succès que rencontre actuellement la TLX tient sans doute au fait que sa version 2021 est entièrement renouvelée. La silhouette reste familière, c’est vrai, entre autres à cause de son imposante calandre polygonale ornée de l’écusson surdimensionné de la marque et encadrée de phares à quadruples DEL « Jewel Eye ». C’est un design désormais familier sur les produits Acura. Mais sa carrosserie élégante, habilement redessinée, cache une plate-forme améliorée très rigide et des mécaniques nouvelles.

Les deux moteurs atmosphériques offerts jusqu’ici, un 4 cylindres de 2,4 L et un V6 de 3,5 L, ont cédé leur place à un 4 cylindres turbo de 2,0 L, le moteur du RDX. Jumelé à une nouvelle boîte de vitesses automatique à 10 rapports (plutôt que 8 ou 9, comme les anciens moteurs), ce 4 cylindres entraîne les quatre roues par le biais d’une transmission intégrale SH-AWD de 4e génération, capable de réagir plus rapidement. Désormais de série, ce système privilégie les roues arrière : 70 % du couple leur est transmis en conditions normales.

Photo: Germain Goyer

Fort de ses 272 chevaux et 280 lb-pi de couple (dès qu’il tourne à 1 600 tr/min), ce moteur génère amplement de puissance et permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 7 s environ. Comparativement à ses prédécesseurs, il livre 66 ch et 98 lb-pi de plus que le 4 cylindres, alors que ses cotes s’apparentent beaucoup à celles du V6 (-18 ch et + 13 lb-pi).

Ce moteur réalise des accélérations très linéaires et des reprises substantielles avec grande douceur, gracieuseté d’une boîte de vitesses bien étagée qui ne laisse paraître aucun changement de rapports. Par contre, malgré ses 10 rapports, le mode manuel de cette dernière a un effet perceptible lorsque l’on rétrograde, surtout si l’on a sélectionné le mode Sport du système de gestion électronique de la motorisation.

Côté consommation, les cotes sont à la mesure des performances : élevées. La cote moyenne annoncée par ÉnerGuide est la même que celle de l’ancien V6, soit 9,8 L/100 km (nous avons enregistré 9,3 L), alors que les cotes « ville » et « route » sont très proches. On n’achètera donc pas la TLX pour économiser du carburant, mais pour profiter de sa puissance bien dosée.

Photo: Germain Goyer

Dotée d’un système de freinage facile à moduler et qui a du mordant, semblable à celui de la biplace NSX de surcroît, cette nouvelle berline brille sur la route. Sa direction reste précise, quel que soit le mode de gestion de la motorisation que l’on choisit. De plus, la suspension, qui utilise désormais des leviers triangulés doubles à l’avant, procure un bel équilibre entre confort et fermeté. Conduire cette TLX est un régal!

Au printemps prochain, un deuxième moteur sera proposé pour animer la version à haute performance , la TLX Type S. Ce bolide disposera d’un nouveau V6 à turbocompresseur de 3,0 L dont la puissance devrait dépasser 350 ch (le constructeur n’a pas encore révélé ses cotes de puissance et de couple). Monté transversalement, il sera également jumelé à la transmission intégrale SH-AWD et disposera de pneus à haute performance de 20 po.

Photo: Germain Goyer

Une 2+2 à quatre portes

L’aménagement intérieur de la TLX a les points forts qu’on lui connaissait jusqu’ici, c’est-à-dire une finition soignée et des matériaux de belle qualité. Les sièges avant fournissent aussi, par leur conception, les niveaux de confort et de fermeté souhaités pour rendre de longues randonnées agréables. La banquette arrière, par contre, manque cruellement de dégagement pour les jambes. D’ailleurs, il suffit qu’une grande personne s’installe devant pour que la place derrière lui soit condamnée.

En outre, le tableau de bord offre un coup d'œil agréable. Ses concepteurs lui ont même intégré des DEL aux formes linéaires qui, en conduite nocturne, créent une atmosphère que certains aimeront. La partie centrale du tableau de bord réunit divers commutateurs de types classiques, qui sont faciles à repérer et à employer. Les commutateurs de la boîte de vitesses, sur la console centrale, sont particulièrement bien conçus. Ils sont difficiles à confondre entre eux et leur conception permet une utilisation intuitive.

En revanche, le très petit pavé tactile True Touchpad Interfac qui, depuis la console centrale, contrôle les fonctions s’affichant sur l’écran HD de 10,2 po sur le tableau de bord est beaucoup trop sensible. Le fonctionnement de cette interface est à revoir.

Cette Acura dispose aussi d’un coffre ayant un volume utile satisfaisant. Par contre, son ouverture courte et son seuil élevé compliquent le chargement de colis encombrants. Heureusement, la banquette arrière a des dossiers rabattables (60/40) permettant d’allonger la surface de chargement. Toutefois, l’ouverture que découvrent les dossiers n’est ni haute ni large.

En fait, mieux vaut considérer la TLX comme une 2+2 à quatre portes. Car cette berline convient parfaitement à deux personnes seules, voire même un couple n’ayant qu’un jeune enfant. Et si ces automobilistes sont du genre à apprécier une conduite inspirante, alors ils seront comblés!