La Kia Stinger aurait moins d’un an à vivre

Bien qu’elle en soit encore à sa première génération, lancée en 2017 comme modèle 2018, la mort de la Kia Stinger a déjà été prédite aussi loin qu’en septembre 2019. De nouvelles informations laissent maintenant croire qu’il lui resterait moins d’un an à vivre.

Selon des sources locales approchées par le site Korean Car Blog, Kia va cesser la production de sa berline sport au deuxième trimestre de 2022.

Quelques mois auparavant, l’usine de Sohari qui fabrique la Stinger sera réaménagée afin de commencer à produire des véhicules électrifiés, dont une version hybride de la fourgonnette Carnival pour certains marchés internationaux.

Photo: Kia

Les faibles ventes de la Stinger, même pour un produit phare, auraient convaincu Kia qu’il est temps de passer à autre chose. Rappelons que la compagnie s’apprête à lancer toute une gamme de modèles 100% électriques d’ici cinq ans, à commencer par l’EV6, et qu’elle prévoit nous les offrir avec des versions de performance. Une berline sport électrique suivra inévitablement.

Au Canada, la Kia Stinger est disponible actuellement avec un seul moteur, soit un V6 biturbo de 3,3 litres capable de générer 368 chevaux et 376 livres-pied de couple via une boîte à double embrayage et un rouage intégral. Le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres (300 ch, 311 lb-pi) offert ailleurs dans le monde nous échappe malheureusement.

Photo: Kia

Puis, parce qu’une autre version d’entrée de gamme vient d’être éliminée pour l’année-modèle 2022, le prix de base a grimpé de plus de 5 000 $. Certes, la Stinger a reçu au passage une légère mise à jour esthétique, un système d’échappement plus expressif et un nouvel écran central de 10,25 pouces, mais ce n’est pas ce qui va lui permettre d’attirer un plus grand public.

Kia et sa compagnie parente Hyundai pourront toujours miser sur la berline G70 de la division de luxe Genesis, qui connaît un bon essor à l’échelle mondiale et qui propose les mêmes mécaniques que la Stinger. Le prix canadien du modèle 2022 actualisé varie de 45 000 $ à 59 000 $.

En vidéo : La Kia Stinger est améliorée pour 2022