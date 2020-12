En studio : le Mercedes-AMG GLC 43 sera-t-il fiable à long terme?

Quel VUS choisir pour une bonne fiabilité à long terme?

Je recherche un VUS d’occasion (2017-2018), et mon choix s’arrête sur ces trois modèles : le Honda CR-V , la Subaru Crosstrek et le Volkswagen Tiguan . Mon principal critère? Une fiabilité à long terme et de faibles coûts d’entretien. Que me conseillez-vous? ----------------------- Bonjour Camille, Il faut d’entrée de …