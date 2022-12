De vieilles Mercedes rappelées pour un toit ouvrant qui pourrait s’envoler

Mercedes-Benz vient d’émettre un rappel pour quatre anciens modèles en raison d’un toit ouvrant qui pourrait s’envoler.

On parle des Classe C, Classe E, CLK et CLS des années 2001 à 2011 inclusivement. Le nombre d’exemplaires visés au Canada s’élève très exactement à 10 460.

L’avis de rappel explique que, dans certains cas, la vitre du toit ouvrant pourrait être mal fixée à son cadre coulissant et, avec le temps, se détacher du véhicule.

Deux rappels ont été émis dans le passé pour ce genre de problème, soit en 2019 et en 2021, mais selon Transports Canada, les véhicules qui étaient alors concernés doivent maintenant repasser une inspection.

La compagnie avisera bientôt les propriétaires par la poste et leur demandera de prendre un rendez-vous chez un concessionnaire pour faire inspecter le joint de retenue de la vitre du toit ouvrant. S'il y a lieu, le toit ouvrant sera remplacé.

Plus tôt cette année, Mercedes-Benz Canada avait rappelé plus de 31 000 vieux utilitaires de Classe R, ML et GL des années 2006 à 2013 parce que de la corrosion pourrait causer une défaillance du servofrein et donc augmenter les distances de freinage nécessaire pour immobiliser le véhicule. Dans les rares cas où la corrosion est importante, le servofrein pourrait même se séparer complètement et rendre le freinage carrément impossible.

