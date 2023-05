Mercedes CLS : le coupé quatre portes original tire sa révérence

Mercedes-Benz continue de réorganiser sa gamme de véhicules et la dernière victime est la CLS. La production de celle-ci prendra effectivement fin le 31 août, selon ce qu’a confirmé hier le constructeur allemand.

L’année-modèle 2023 sera donc la dernière et aucune remplaçante n’est prévue.

Ayant fait ses débuts en 2004 (2005 en Amérique du Nord), la Mercedes-Benz CLS est considérée par plusieurs comme la voiture qui a lancé la mode des coupés à quatre portes. Elle a connu trois générations et la plus récente en est à sa cinquième année. Pour 2022, les designers lui ont apporté une mise à jour esthétique importante, notamment au niveau de la calandre et des pare-chocs.

Sur le plan mécanique, la CLS 450 4MATIC fait appel à un six cylindres turbocompressé à hybridation légère de 362 chevaux, tandis que la version AMG 53 en propose 429. Toutes sont munies du rouage intégral et d’une boîte à neuf rapports. Les prix varient de 85 900 $ à 99 900 $.

Mercedes-Benz préfère aller de l’avant avec l’AMG GT Coupé 4 portes, véhicule du même style, de même que la nouvelle Classe E redessinée pour 2024. La compagnie mentionne également que ses berlines électriques EQE et EQS adoptent une silhouette profilée et aérodynamique que les clients de la CLS peuvent aimer tout autant.

N’oublions pas non plus que Mercedes-Benz lancera prochainement un tout nouveau modèle appelé CLE en remplacement des coupés et cabriolets de Classe C et de Classe E.

L’abandon de la CLS survient un an après celui de la petite et très abordable Classe A, qui était disponible en formats berline et à hayon.

