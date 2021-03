Mercedes-Benz Classe C 2022 : cinq choses à savoir

Fraîchement renouvelée pour 2022, la Mercedes-Benz Classe C revient pour une cinquième génération (W206). Celle-ci arrive notamment avec une nouvelle signature esthétique intérieure et extérieure ainsi qu’avec des technologies dernier cri.

Voici cinq choses à savoir sur la Mercedes-Benz Classe C 2022.

Nouvelle devanture

Les designers de Mercedes se sont basés sur le principe des lignes en « mouvement constant ». De sorte que le véhicule donne l’impression qu’il « bouge » même s’il est stationnaire. Plusieurs éléments esthétiques accentuent cet effet.

D’abord, les stylistes ont épuré les lignes de la berline – disponible aussi en version familiale –, de sorte qu’il est plus facile de voir la silhouette principale qui s’étend de l’avant jusqu’à l’arrière. Les phares ont été allongés, conférant un air plus agressif par rapport à la génération précédente. L’esthétique de la calandre a été revue et la ligne de capot est plongeante.

À l’arrière, Mercedes mentionne que c’est la première fois que les feux sont séparés. Une partie se retrouve sur le flanc du véhicule et l’autre sur la valise. Ces feux, comme pour les phares en avant, ont été allongés et amincis. La Classe C est aussi plus longue et plus large que sa devancière.

Enfin, trois couleurs de carrosserie s’ajoutent à la palette : Bleu spectral, Argent high-tech et Blanc opalite.

Un seul moteur

La Classe C utilisera un nouveau moteur quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé qui a une cavalerie de 255 chevaux et un couple de 295 lb-pi. Le tout est jumelé à un système d’hybridation léger de 48 volts, aidant à produire un surplus de 20 chevaux et 147 lb-pi.

Le groupe motopropulseur inclura une transmission à neuf rapports et le rouage intégral 4MATIC. Parmi les particularités, le turbo a été développé en collaboration avec l’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas. Le sprint du 0-100 se fait en six secondes selon le constructeur.

Mercedes-Benz n’a pas encore annoncé les autres versions, dont les performantes AMG, mais on sait déjà que les V6 et V8 seront éliminés au profit de moteurs à quatre cylindres électrifiés. C’est la fin d’une époque!

Sportivité à l’intérieur

Le poste de conduite est séparé en deux sections distinctes. La première, le tableau de bord, est servie par un écran numérique de 10,25 pouces ou 12,3 pouces en option. La deuxième, la console centrale, est munie d’un écran d’infodivertissement mesurant 11,9 pouces. Tous les deux sont orientés de six degrés vers le conducteur.

L’écran d’infodivertissement pourra être configuré en trois affichages distincts (Discret, Sport, Classique) et trois modes (Navigation, Assistance et Service). De plus, un lecteur d’empreintes digitales permet d’accéder au profil du système qui correspond à vos préférences, actions et données personnelles.

D’autres éléments notables incluent notamment les buses d’aération inspirées de l’aéronautique, le volant aux branches multiples ainsi que les lumières d’ambiance en fibre d’optique.

Grâce à ses dimensions supérieures, les occupants autant à l’avant qu’à l’arrière auront plus d’espace au niveau de l’assise, des épaules et des jambes.

Dernière génération du MBUX

Tout comme la Classe S 2021, la nouvelle Classe C est aussi équipée de la deuxième génération du « Mercedes-Benz User Experience » (MBUX). Le système d’infodivertissement permet entre autres de gérer une série de paramètres de la voiture, comme les lumières d’ambiance ou encore d’accéder à l’assistance vocale « Hey Mercedes ».

D’autres fonctionnalités comme le Smart Home – en option – communiqueront avec les systèmes de maison intelligente. Ainsi, il sera possible de contrôler à distance la température et l'éclairage, les volets et les appareils électriques. Les détecteurs de mouvement et les contacts de fenêtre pourront informer l'utilisateur de la présence de visiteurs - bienvenus ou indésirables!

Aussi disponible, la navigation en réalité augmentée. Une caméra enregistre les environs devant le véhicule tels que des panneaux de signalisation, les flèches directionnelles et les numéros civiques. Ces images seront ensuite affichées sur l'écran central, dans le but de faciliter la navigation.

Aides à la conduite révisées

Sur le plan des systèmes d’aide à la conduite, tout a été revu. D’abord, l’ensemble de conduite intelligente (Intelligent Drive Package) aura dorénavant de nouvelles fonctions et des commodités plus avancées. Parmi ces innovations, la reconnaissance des divers panneaux de signalisation a été améliorée, tout comme la stabilité du véhicule en conduite autonome.

Par ailleurs, grâce à de nouveaux capteurs, les systèmes de stationnement intelligent seront plus efficaces lors de manœuvres à basse vitesse. De plus, le processus est plus rapide qu’auparavant. Finalement, en option, Mercedes offre des phares qui projettent sur la route des lignes de guidage ou des symboles d’avertissement.

La Mercedes-Benz Classe C 2022 arrivera en concession lors du premier trimestre de 2022. Les prix seront dévoilés peu avant sa date de commercialisation.