Photo: WheelsAge

La nouvelle berline Mercedes-Benz Classe C 2022 de cinquième génération a été dévoilée dans les derniers jours devrait arriver chez les concessionnaires canadiens au début de l’an prochain. C’est une longue attente et on a bien hâte de connaître les prix, car la voiture est plus raffinée et remplie de technologies que jamais. Elle risque de se rapprocher dangereusement des 50 000 $ en version de base.

Voici pour l’instant une galerie de photos qui vous permettra d’apprécier l’évolution du design de la Classe C d’hier à aujourd’hui.