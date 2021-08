Mercedes-Benz Classe C Tout-terrain : la familiale aventureuse interdite

La nouvelle Mercedes-Benz Classe C 2022 doit arriver chez les concessionnaires canadiens au début de l’an prochain, mais ne cherchez pas la familiale, car elle ne sera pas de retour chez nous. Ce modèle n’est pas offert actuellement aux États-Unis, alors la compagnie a décidé d’uniformiser l’offre pour le marché nord-américain.

Que c’est dommage! Pourquoi? Eh bien, nous aurions eu droit à la Classe C Familiale Tout-terrain que vient de dévoiler le constructeur allemand avant sa première mondiale au Salon de l’auto de Munich, en septembre – une riposte aux superbes Audi A4 allroad et Volvo V60 Cross Country.

Il s’agit d’un véhicule pour les familles qui aiment partir à l’aventure et même s’amuser en dehors de la route, mais qui ne veulent pas d’un VUS classique. Avec sa garde au sol relevée de 40 millimètres, son rouage intégral 4MATIC de série, sa suspension un peu plus robuste et ses deux modes de conduite hors route, cette Classe C peut franchir toutes sortes d’obstacles. Et comme le démontre la photo au haut de l’article, elle ne craint pas les sauts non plus!

L’équipement comprend de plus des roues et des pneus élargis assurant une meilleure stabilité, des pare-chocs spéciaux intégrant une (fausse) plaque protectrice au bas de même que des moulures en plastique gris foncé mat sur les arches de roues. À propos, des jantes au design exclusif de 17 à 19 pouces sont disponibles.

L’intérieur ne change pas vraiment hormis le choix d’un affichage « Hors route » pour l’instrumentation numérique (avec des renseignements sur l’inclinaison du véhicule et l’angle de la direction, par exemple) et une protection pour le rebord de l’aire de chargement.

Animée d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres qui développe 255 chevaux et un couple de 295 livres-pied (sans parler du système de 48 volts fournissant un surplus temporaire de 20 chevaux et 147 livres-pied), la Mercedes-Benz Classe C Familiale Tout-terrain peut remorquer jusqu’à 1 800 kilogrammes. Une attache-remorque avec boule pivotante, un système antidérapage avec stabilisateur de remorque et un assistant de remorquage sont optionnels. Ce dernier règle automatiquement la direction du véhicule tracteur jusqu’à une vitesse de 5 km/h et une pente de 15%.

Oui, c’est vraiment dommage qu’on ne puisse l’avoir ici au Canada. Les amateurs de Mercedes-Benz peuvent se tourner vers sa grande sœur, la Classe E Familiale Tout-terrain, mais il s’agit d’une alternative moins agile et nettement plus dispendieuse avec un prix de base de 80 900 $. Continuons donc à rêver…

