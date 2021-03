Mercedes-Benz Classe C 2022 : pas de familiale ni d’hybride rechargeable au Canada

Classe C

La nouvelle Mercedes-Benz Classe C de cinquième génération (W206) arrivera chez les concessionnaires canadiens au début de 2022. Après la berline et la familiale il y a quelques semaines, la compagnie dévoilera bientôt les versions coupé et cabriolet redessinées.

Dans une présentation à laquelle Le Guide de l’auto a assisté hier, en présence du responsable des produits Matthias Lücke, on en a appris un peu plus au sujet de la voiture.

Oubliez la familiale

Imitant sa grande rivale BMW, qui a abandonné la Série 3 Touring il y a quelques années, Mercedes-Benz ne ramènera pas la Classe C Familiale au Canada. Il faut savoir que ce modèle n’est pas offert actuellement aux États-Unis, alors la décision a été prise d’uniformiser l’offre pour le marché nord-américain.

Sans le dire ouvertement, les dirigeants sont bien conscients que les ventes de la familiale chez nous ne sont pas très fortes, la hausse de popularité des VUS se reflétant aussi chez Mercedes-Benz. À titre informatif, la Classe C Familiale 2021 se vend à partir de 57 100 $, alors que le moins cher des GLC (offrant les mêmes 255 chevaux) coûte 49 900 $.

Les amateurs de familiales compactes de luxe devront donc se contenter des Audi A4 Allroad et Volvo V60, quoique la seconde risque de disparaître bientôt elle aussi.

Pas d’hybride rechargeable non plus

La Mercedes-Benz Classe C 2022 conserve essentiellement son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres (avec un couple en hausse de 273 à 295 livres-pied), mais la boîte automatique à neuf rapports a été optimisée et un système hybride léger de 48 volts est maintenant inclus de série. Ce dernier allège la charge du moteur dans certaines situations tout en fournissant un extra de 20 chevaux et 147 livres-pied de couple à d’autres moments.

Tout ceci est bien beau, mais si vous espériez une version hybride rechargeable comparable à la BMW 330e, vous serez déçu. Matthias Lücke nous a confirmé que ce n’est pas dans les plans immédiats de Mercedes-Benz.

Par contre, la division AMG pourrait remédier à la situation. Les détails ne seront pas connus avant un certain temps, mais on sait que les V6 et V8 seront éliminés au profit de moteurs à quatre cylindres électrifiés. En fait, tous les modèles AMG vont avoir une option hybride rechargeable dans le futur; il s’agit juste de savoir quand exactement. Chose certaine, l’accent sera mis davantage sur la performance que sur l’économie d’essence.

En vidéo : Combien coûte... la Mercedes-Benz Classe E familiale?