Ford : un nouvel écran tactile plus grand que celui de la Tesla Model 3

En même temps que l’annonce de la mise à jour à distance de ses nouveaux véhicules, Ford a dévoilé la quatrième génération de son système SYNC.

Ayant connu quelques ratés par le passé, le système s’est raffiné avec le temps au point de devenir l’un des plus intuitifs de l’industrie avec sa troisième mouture. Avant de pouvoir l’essayer, prenons note de ce que nous réserve SYNC 4.

Les écrans tactiles auxquels sera jumelé SYNC 4 verront leur dimension varier de 8 pouces (20,32 centimètres) à 15,5 pouces (39,37 centimètres). Ce dernier sera le plus grand de l’industrie. Rappelons que celui de la Tesla Model 3 mesure 15 pouces (28 centimètres) et que celui du Ram 1500 propose une taille de 12 pouces (30,48 centimètres).

Le nouvel écran tactile de 12 pouces pourra notamment afficher plus d’un menu à la fois, ce qui devrait éviter des manipulations inutiles. Il sera positionné à l’horizontale.

Quant au nouvel écran de 15,5 pouces, également tactile, il proposera un système de navigation interactive. Il sera positionné à la verticale.

Comme par le passé, la reconnaissance vocale fera partie des caractéristiques de SYNC 4. Il restera à mettre à l’épreuve sa maîtrise du français québécois.

SYNC 4 propose également une compatibilité sans fil avec Apple CarPlay, Android Auto et SYNC AppLink. Autrement dit, on n’aura plus à brancher son téléphone intelligent avec un fil pour avoir accès à l’interface de ce dernier sur l’écran tactile du véhicule. On retrouve déjà une technologie similaire chez BMW. La recharge sans fil sera aussi désormais possible à bord des véhicules Ford. En option, il sera possible de choisir FordPass Connect qui sera jumelé avec une borne wi-fi 4G LTE.

Photo: Ford

Ford nous assure que la quatrième génération de son système SYNC verra le jour en 2020 sur certains de ses modèles sans toutefois préciser desquels il s’agit pour le moment. Or, étant donné que les Explorer et Escape viennent tout juste d’être renouvelés, il est légitime de croire qu’ils seront dotés de SYNC 4.

Aussi, on ne peut passer sous silence qu’une grande partie du développement derrière cette technologie s’effectue en Ontario, plus précisément à Ottawa, Waterloo et Oakville.