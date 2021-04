Quelle camionnette fiable et économique peut tirer 7 000 livres?

Nous sommes une famille de deux adultes et deux enfants en bas âge et nous possédons actuellement un Mitsubishi Outlander GT 2016. Nous envisageons de passer à une camionnette intermédiaire, voire même à un camion pleine grandeur, puisque nous possédons un VTT et une tente-roulotte que nous aimerions pouvoir transporter en même temps.

Selon vous, quel véhicule offre la meilleure fiabilité à long terme ainsi que la meilleure consommation d'essence considérant que nous voulons le garder entre 5 et 7 ans et que nous estimons avoir besoin d'une capacité de remorquage d'au moins 7000 livres?

Bonjour Sébastien,

Pour tirer 7 000 livres avec une camionnette intermédiaire, le choix est plutôt limité. ll y a le Ford Ranger (7 500 lb) et le duo Chevrolet Colorado/GMC Canyon qui vont être capables de remplir cette mission. Avec le moteur diesel 2,8 litres Duramax, les deux modèles GM possèdent la capacité de remorquage la plus élevée (7 700 lb) et offriront une consommation de carburant inférieure à celle du Ranger.

Photo: General Motors

Mais si vous remplacez éventuellement votre tente-roulotte par une roulotte plus grosse et lourde, vous risquez d'être limité dans vos choix si votre camion n'est plus capable de tirer suffisamment. Dans ce cas, vous pouvez opter directement pour un modèle pleine grandeur, qui vous offrira une cabine plus spacieuse pour les enfants et pourra tracter 7 000 lb sans aucune difficultés. Le problème, c'est que la consommation de carburant va augmenter sensiblement.

Tous les camions dotés de moteurs V8 à essence vont se montrer gourmands. Une solution serait d'opter pour le Ram EcoDiesel, mais sa fiabilité aléatoire pourrait vous causer des problèmes. L'autre solution serait de regarder du côté du Ford F-150 hybride. Sa consommation de carburant est tout simplement imbattable pour un camion de cette taille (9,8 L/100 km annoncés), et sa capacité de remorquage dépasse les 12 000 lb. Mais on ignore encore quelle sera sa fiabilité à long terme, cette technologie venant d'arriver très récemment dans la gamme Ford.

