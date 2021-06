Peut-on se fier aux cotes de consommation d’essence?

Je possède un Ram 1500 2020 à moteur V8 HEMI. Je n’arrive jamais à atteindre les chiffres de consommation d’essence présentés par le gouvernement. Par exemple, en ville, les chiffres officiels font état d’une consommation de 16,1 L/100 km. Dans mon cas, le mieux que j’ai fait est 22,9 L/100 km. J’ai parlé au concessionnaire à plusieurs reprises, et on m’a répondu que je devais adapter ma conduite. Comment expliquer cela?

------------------

Bonjour Jean-Sébastien,

Précisons d’abord que tous les véhicules routiers vendus au Canada annoncent des cotes de consommation de carburant en ville et sur route, publiées en ligne sur le site de Ressources naturelles Canada.

Ce sont les constructeurs automobiles qui ont la responsabilité de mener les tests menant aux cotes publiées. Cela dit, les tests sont les mêmes pour tout le monde et le Ministère garde à l’œil les constructeurs qui pourraient être tentés de faire mentir les chiffres à leur avantage.

Depuis 2015, les normes de ces tests sont d’ailleurs plus rigoureuses. Alors qu’on utilisait auparavant une procédure d’essais à deux cycles, les constructeurs automobiles sont maintenant forcés de procéder à des tests plus rigoureux qui s’étalent sur cinq cycles :

Conduite par temps froid

Conduite par temps chaud avec système de climatisation

Conduite à haute vitesse avec accélérations rapides

Conduite en ville avec arrêts et démarrages fréquents

Conduite sur l’autoroute et en milieu rural

Les cotes de consommation publiées par les constructeurs et par le gouvernement sont donc plus près de la réalité qu’elles ne l’étaient auparavant. Or, il existe encore une disparité notable entre ce qui est testé en laboratoire et ce qui est observé dans la réalité. Ces chiffres sont donc à prendre avec un grain de sel et devraient servir d’outil comparatif entre les modèles.

Photo: Fiat Chrysler Automobiles

Lors de nos essais, il nous arrive fréquemment d’observer une moyenne de consommation de carburant supérieure à celle qui est annoncée. Surtout en hiver, alors que l’efficacité énergétique des moteurs thermiques en prend pour son rhume! Or, en conduisant très tranquillement, il nous arrive aussi d’atteindre des cotes encore meilleures que celles qui sont annoncées.

Les cotes de consommation officielles donnent un bon aperçu de ce qui sera réellement constaté, mais il est possible que des différences soient perceptibles. La façon de conduire le véhicule a une influence énorme sur sa consommation, de même que la situation dans laquelle vous vous trouvez (ville ou route) et la température extérieure.

Selon vos chiffres, il existe une disparité importante entre ce qui est annoncé et ce que vous constatez. Avec de gros moteurs comme celui qui se trouve sous le capot de votre camion, la consommation peut rapidement augmenter si on a le pied pesant. Tentez de réduire vos accélérations et voyez si cela a un impact. Si vous continuez de croire que votre véhicule consomme plus qu’il ne le devrait, nous vous invitons à déposer une plainte à l’Association pour la protection des automobilistes.

En vidéo: V6 ou V8 pour le Ram 1500?