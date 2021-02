La génératrice du Ford F-150 hybride à la rescousse des Texans

La vague de froid historique qui secoue le Sud des États-Unis, en particulier le Texas, cause non seulement des problèmes aux automobilistes dont les véhicules ne sont pas adaptés aux chaussées glissantes, mais elle a aussi entraîné des pannes de courant à plusieurs endroits en raison d’une surcharge du réseau électrique.

Si seulement les gens possédaient une génératrice… ou un Ford F-150 2021!

En effet, comme vous le savez, la camionnette de nouvelle génération est disponible en version hybride PowerBoost et celle-ci comprend de série un système appelé Pro Power qui est en fait une génératrice intégrée et rechargée périodiquement par le moteur à essence. Il est possible de s’en servir pour alimenter toutes sortes d’appareils sur un chantier de construction, par exemple, ou pour chauffer une maison.

C’est ce qu’a fait Randy Jones, un travailleur retraité qui habite près de Houston et qui avait fait l’acquisition d’un F-150 hybride plus tôt ce mois-ci. Le modèle qu’il a choisi possède le système optionnel de 7,2 kilowatts au lieu de celui de 2,4 kilowatts offert de série.

Dans une publication sur Twitter, l’homme de 66 ans mentionne qu’il utilise la génératrice 10 à 12 heures par jour pour faire fonctionner une grosse chaufferette, des lumières, une cafetière, un téléviseur de 75 pouces, un four grille-pain et un réfrigérateur – tout ça pour « quelques gallons d’essence ».

Le nouveau patron de Ford, Jim Farley, qui est lui-même très présent sur les réseaux sociaux, n’a pas tardé à partager cette histoire :

The situation in the SW US is so difficult. Wish everyone in Texas had a new F150 with PowerBoost onboard generator.... https://t.co/KTgJpqjvPH