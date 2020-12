Combien coûte… le Ford F-150 2021?

Le Ford F-150 se renouvelle pour l’année-modèle 2021.

Véhicule le plus vendu au pays année après année, le F-150 adopte plusieurs améliorations notables au sein de sa gamme. On a droit à des changements esthétiques, mais aussi à un habitacle intérieur mieux aménagé et même à une génératrice intégrée disponible en option!

Cela dit, la plus grande nouveauté intégrée au F-150 se trouve indéniablement sous le capot, où l’on retrouve désormais une motorisation hybride commercialisée sous l’appellation PowerBoost.

Avec une puissance de 430 chevaux et un couple de 570 livres-pied, cette motorisation permet au F-150 de remorquer des charges allant jusqu’à 12 700 livres. Et quand vous n’avez pas à remorquer, vous pourrez bénéficier d’une faible consommation d’essence. La cote annoncée est de 9,8 L/100 km, ce qui est carrément excellent pour un véhicule de ce gabarit.

Au cours de cette capsule, Antoine Joubert présente le Ford F-150 2021… et dévoile son prix!

