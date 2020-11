Que pensez-vous du Ford F-150 EcoBoost?

Je viens de me procurer un Ford F-150 XLT à moteur 2,7 litres Ecoboost et j’aimerais connaître votre opinion à son sujet.

----------------

Bonjour Farid,

Le Ford F-150 est à la base un excellent camion. Mais comme pour l’ensemble des camionnettes pleine grandeur, il est difficile de parler de façon générale, puisque plusieurs facteurs peuvent faire varier le choix ultime d’un véhicule. Bien sûr, selon la configuration mécanique désirée, mais aussi en fonction des besoins de l’acheteur.

Dans votre cas, comme je n’ai que peu d’informations face à l’utilisation que vous en faites, il m’est difficile de porter un jugement éclairé. En revanche, je me permets de vous dire que Ford se situe loin devant la concurrence au chapitre des plus petites motorisations. En effet, si GM et Ram ont la cote avec leurs gros V8, Ford se distingue en proposant des V6 efficaces, puissants, et qui ont su prouver leur fiabilité au fil des ans.

J’évoque ici le moteur de 3,3 litres atmosphérique, mais surtout ce V6 de 2,7 litres produisant 325 chevaux. Il est exceptionnellement agréable, plus fiable que l’autre V6 Ecoboost de plus grande cylindrée, et offre l’avantage d’une faible consommation de carburant. Pour moi, un moteur se situant loin devant les quatre ou six cylindres de GM, et technologiquement plus intéressant que le V6 Pentastar des camions Ram.

En choisissant le F-150 2020, vous avez donc fait le bon choix. À moins bien sûr que votre camion ait à remorquer de trop lourdes charges de manière constante, ce qui aurait pour effet une surexploitation de la puissance. À ce compte, vous auriez été mieux servi par le V6 Ecoboost de 3,5 litres, le V8 de 5,0 litres ou par le V6 PowerStroke diesel de 3,0 litres, franchement impressionnant.

En terminant, sachez que pour 2021, Ford retouche considérablement sa camionnette F-150. Nouvelle robe, nouveau poste de conduite, ainsi qu’une offre mécanique encore supérieure, puisque s’ajoute au catalogue une version PowerBoost à motorisation hybride de 430 chevaux.

En vidéo: un aperçu du Ford F-150 2021