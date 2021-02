Camionnettes : hybridation ou surpuissance?

Dans le cadre de la semaine Zone Auto présentée par le Salon de l'auto de Montréal, Le Guide de l'auto vous propose un tour d'horizon des grandes nouveautés su marché. Aujourd'hui, on vous présente une incursion dans le monde fascinant des camionnettes.

De plus en plus luxueuses et performantes, les camionnettes commencent aussi à s’électrifier doucement.

Initialement conçus comme des outils de travail, ces véhicules servent désormais quotidiennement à un grand nombre d’automobilistes. Cet engouement du public s’accompagne aussi d’une diversification avec des déclinaisons pensées pour le hors-route ou avec des moteurs plus sportifs. Et en attendant l’arrivée d’une camionnette 100 % électrique, c’est l’hybridation qui fait son entrée dans la catégorie.

Ford F-150 : de l’hybride au Raptor

Pour la première fois de son histoire, le Ford F-150 est offert en version hybride pour 2021. Grâce sa double motorisation (moteur à essence et moteur électrique), la puissance totale s’élève à 430 ch avec une capacité de remorquage maximale de 12 700 lb.

Photo: Antoine Joubert

Basé sur le moteur V5 de 3,5 L, le groupe motopropulseur hybride affiche une consommation moyenne inférieure à 10 L/100 km!

Remise au goût du jour pour l’année modèle 2021, la camionnette la plus vendue en Amérique du Nord profite aussi d’un habitacle amélioré incluant un accoudoir qui se transforme en table de travail.

Pour les amateurs de performance, Ford propose également une nouvelle variante Raptor de son F-150, capable de s’aventurer sur n’importe quel type de terrain à toute allure, gracieuseté d’un moteur V6 EcoBoost de 3,5 L. Ford a également annoncé l’arrivée éventuelle d’un Raptor R encore plus puissant, qu’on nous promet pour l’an prochain.

Un moteur Hellcat pour le Ram 1500

Chez Ram, la camionnette de l’année est sans aucun doute le 1500 TRX, une version dédiée à la conduite hors route qui reçoit le fameux moteur Hellcat : un V8 surcompressé de 6,2 L qu’on trouve déjà sous le capot du Jeep Grand Cherokee et des Dodge Charger, Challenger et Durango.

Avec le Ram 1500, cette mécanique développe une puissance de 702 ch et 650 lb-pi de couple, envoyés aux quatre roues. Les accélérations sont hallucinantes avec un 0 à 100 km/h expédié en seulement 4,5 secondes. Voilà un chiffre que seules les voitures exotiques étaient capables d’égaler il y a une vingtaine d’années!

Photo: FCA

Jeep Gladiator : une version Mojave s’amène

Toujours dans la famille Stellantis, on trouve la marque Jeep, qui a fait son retour dans la catégorie des camionnettes avec le Gladiator, une sorte de Wrangler rallongé avec une caisse à l’arrière.

Parmi les versions disponibles, le nouveau modèle Mojave retient particulièrement notre attention cette année.

Proposant un roulement plus cahoteux que ses principaux concurrents, ce Gladiator mise plutôt sur son design d’aventurier et sa conduite typée hors route pour séduire les acheteurs. Châssis renforcé, plaque de protection sous le moteur, suspensions Fox spécifiques avec de multiples réglages, essieux plus résistants et pneus de 33 po : Jeep n’a pas fait les choses à moitié!

Photo: FCA

Sous le capot, on trouve un V6 de 3,6 L développant 285 ch. Il peut être jumelé à une transmission automatique à 8 rapports ou à une boîte manuelle comptant 6 vitesses. Le tout est évidemment complété par un système à quatre roues motrices à deux gammes (courtes et longues) pour franchir tous les obstacles.

