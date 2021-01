En vidéo : les 10 camions et VUS les plus vendus au Canada en 2020

Malgré une dégringolade des ventes de véhicules légers en 2020 en raison de la COVID-19, les VUS et les camionnettes s’en sont plutôt bien sortis.

Pendant que les voitures traditionnelles voyaient leurs ventes fondre de 37,1%, les camions et véhicules utilitaires ont connu un recul beaucoup plus timide de 13,9%.

Parmi ces véhicules, c’est toujours le Ford Série F qui demeure le roi des ventes. Cela dit, d’autres modèles se sont démarqués avec une popularité impressionnante en 2020. Pour connaitre l’identité des 10 VUS et camions les plus vendus au pays, consultez la capsule vidéo au haut de cet article!

Note : ce palmarès recense uniquement les VUS et les camionnettes, et non les voitures traditionnelles. Celles-ci font partie d’un autre palmarès disponible ici.