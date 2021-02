Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Chevrolet Silverado et GMC Sierra

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les ventes des camionnettes pleine grandeur demeurent très fortes au Canada, mais aussi au Québec. Une catégorie totalement dominée par les modèles américains, qui ne laissent que des miettes aux Japonais qui peinent à s’imposer sur ce marché très particulier.

Les trois camionnettes construites par GM, Ford et Ram sont très proches, et il a été très difficile d’établir un classement. En première place, on retrouve deux cousins qui partagent la majorité de leurs éléments mécaniques : le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra.

Photo: General Motors

Disponibles dans une grande variété de versions, de types de cabine et de longueurs de boîte, les Silverado et Sierra proposent également une grande diversité mécanique.

Du 4 cylindres de 2,7 litres jusqu’au V8 de 6,2 litres, le choix est vaste. Parmi tous ces moteurs, le V8 de 5,3 litres, très populaire, est un choix rationnel pour ceux qui souhaitent conserver leur camion à long terme.

Dotés d’un habitacle moins bien fini que celui d’un Ram 1500 et de motorisations moins performantes que les blocs EcoBoost de Ford, les camions de GM se rattrapent avec une meilleure durabilité à long terme, ce qui est un critère important dans cette catégorie.

Photo: Chevrolet

Les autres marches du podium

Derrière ce duo, c’est le Ram 1500 qui s’octroie la deuxième position. Un camion qui se distingue par son très bel habitacle, dont la qualité de finition surpasse les modèles GM et Ford.

Du côté des motorisations, les V6 et V8 à essence se montrent performants en plus d’assurer une bonne fiabilité d’ensemble. On ne peut pas en dire autant du moteur turbodiesel, qui a connu des ratés.

Photo: FCA

Ram propose également un roulement très bien calibré, en particulier avec les suspensions à air qui permettent au véhicule de revendiquer le meilleur rendement de la catégorie. Des qualités dynamiques qui sont toutefois assombries par une fiabilité perfectible, le froid mettant ces suspensions à rude épreuve au Québec.

Précisons aussi que le Ram est encore disponible dans sa version Classic, l’ancienne génération qui connaît toujours un beau succès au Québec.

Enfin, la troisième marche du podium revient au Ford F-150.

Photo: Antoine Joubert

Profondément modifié pour l’année-modèle 2021, le camion le plus vendu en Amérique du Nord s’enrichit également d’une nouvelle version hybride qui vient s’ajouter à la longue liste des moteurs disponibles. Ce qui a fait pencher la balance en défaveur du F-150, c’est surtout la fiabilité à long terme des moteurs turbocompressés, qui demeure plus incertaine que celle de ses concurrents directs qui se passent de la suralimentation.