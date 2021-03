Les Chevrolet Silverado et GMC Sierra abandonnent des moteurs

Que nous réservent les Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500 pour l’année-modèle 2022? General Motors devrait faire des annonces dans les prochains mois, mais attendez-vous à moins de choix sous le capot.

Selon une présentation du constructeur au Work Truck Show qui a eu lieu cette semaine et dont GM Authority a obtenu une copie, le V6 de 4,3 litres ainsi que le V8 de 5,3 litres avec gestion active du carburant ne seront pas de retour. C’est également le cas de la boîte automatique à six rapports qui les accompagne.

Par contre, le V8 de 5,3 litres muni du système de gestion dynamique du carburant, qui fournit les mêmes 355 chevaux mais profite d’une boîte à huit ou dix rapports, sera conservé.

Comparativement à la gestion active du carburant, qui alterne entre les modes à huit et à quatre cylindres, la gestion dynamique du carburant comprend 17 configurations des cylindres. Cette technologie plus complète optimise l'économie d’essence et la puissance à tous les régimes.

Photo: General Motors

Quant au vieux V6, il n’avait plus vraiment sa place depuis l’arrivée du nouveau moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,7 litres. Ce dernier offre non seulement plus de puissance (310 ch vs 285 ch) et de couple (348 lb-pi vs 305 lb-pi), mais aussi des accélérations plus rapides, une consommation réduite ainsi que de meilleures capacités de remorquage et de charge utile. Il faut dire que sa boîte à huit rapports l’aide également.

Les autres options avec les Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500 sont un V8 de 6,2 litres (420 ch, 460 lb-pi) et un turbodiesel à six cylindres de 3,0 litres (277 ch, 460 lb-pi), tous deux associés à la boîte automatique à dix rapports.

Découvrez pourquoi ces deux camionnettes pleine grandeur sont le Meilleur achat 2021 du Guide de l’auto dans la vidéo qui suit :