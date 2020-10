Le Chevrolet Silverado HD 2021 peut tirer jusqu’à 36 000 livres

Quelques semaines après avoir annoncé une série d’améliorations au Silverado 1500 pour 2021, Chevrolet revient à la charge avec son grand frère, le Silverado HD. Et la guerre du remorquage continue de s’intensifier, chers amis.

Grâce à des changements aux roues et à la suspension, les ingénieurs ont augmenté la capacité du camion jusqu’à 36 000 livres – plus que cinq fois son propre poids.

Pour en bénéficier, il faut opter pour un Silverado 3500HD 4x2 à roues arrière doubles équipé du V8 turbodiesel Duramax de 6,6 litres (445 chevaux, 910 livres-pied), de la boîte automatique Allison à dix rapports et de l’ensemble de remorquage maximal.

Photo: General Motors

Évidemment, c’est plus que les 35 100 livres du Ram HD. Par contre, Chevrolet fait erreur en prétendant qu’il s’agit d’un sommet dans la catégorie, car le Ford Super Duty avec moteur turbodiesel Power Stroke (475 chevaux, 1 050 livres-pied) peut tirer jusqu’à 37 000 livres.

En plus de pouvoir remorquer des charges plus lourdes que jamais, les utilisateurs du Silverado HD 2021 auront la tâche moins ardue grâce à de nouvelles technologies. D’abord, un indicateur de longueur de remorque s’active en même temps que les clignotants pour afficher sur l’écran central une zone rouge correspondant à deux longueurs de remorque. Ainsi, il sera plus facile pour le conducteur de déterminer si un changement de voie est sécuritaire ou non.

Photo: General Motors

Ensuite, une alerte de mise en portefeuille avertit quand le devant de la remorque se rapproche trop du camion de façon à prévenir un blocage et éviter d’endommager l’attelage.

La caméra avec vue latérale arrière, qui montre les côtés gauche et droit du camion et de la remorque, fonctionnera désormais en marche arrière également. Pour sa part, la caméra avec vue de l’arrière de la remorque se voit bonifiée par des lignes de guidage qui facilitent les manœuvres de recul et par un indicateur d’angle de remorque. Quant à la caméra avec vue de la caisse de chargement, il sera possible d’agrandir l’image pour mieux voir à l’écran et d’avoir un guide pour aligner un attelage à sellette ou à col de cygne.

Photo: General Motors

Le Chevrolet Silverado HD 2021 propose de plus un équipement de série et optionnel bonifié, deux nouvelles couleurs extérieures et quatre nouvelles éditions spéciales (disponibilité à confirmer pour le Canada), soit Minuit, Z71 Sport, Z71 Chrome Sport et Carhartt. Aucun mot sur le nouveau hayon MultiFlex, cependant.

La production a débuté en septembre et les premiers exemplaires sont attendus chez les concessionnaires plus tard cet automne.

En vidéo: sur la route avec le GMC Sierra HD 2020