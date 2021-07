Risque d’incendie pour plusieurs camionnettes GM

General Motors annonce un rappel visant certaines de ses plus grosses camionnettes en raison du risque d’un court-circuit électrique au niveau du câble du chauffe-moteur qui pourrait entraîner un incendie.

Plus précisément, les modèles concernés sont Chevrolet Silverado 2500HD et 3500HD ainsi que GMC Sierra 2500HD et 3500HD des années-modèles 2017 à 2019 équipées d’un moteur diesel Duramax de 6,7 litres et d’un câble de chauffe-moteur optionnel.

Le nombre de camionnettes dans ce rappel s’élève à plus de 330 000 aux États-Unis, mais reste à préciser au Canada. Un rappel identique avait déjà été émis au printemps 2019 et plus de 40 000 camionnettes étaient alors visées au pays.

Photo: Chevrolet

GM dit avoir reçu 122 plaintes de consommateurs et 24 signalements de possibles incendies en lien avec ce problème de décembre 2019 à mai de cette année, incluant des véhicules qui avaient reçu un correctif. Le constructeur ne rapporte toutefois aucune blessure ni aucun décès.

Les principaux indices sont de la fumée ou une odeur de brûlé, une mauvaise performance du chauffe-moteur ou des dommages à celui-ci, des fusibles défaillants ou encore une fuite de liquide de refroidissement du chauffe-moteur.

Selon GM, les concessionnaires vont à nouveau inspecter puis remplacer au besoin le chauffe-moteur et la prise de courant, dépendamment du modèle. Les clients concernés recevront un avis dans les prochaines semaines.

Mentionnons que le câble et le chauffe-moteur en question sont fournis par Electronics Components International, une compagnie basée en Ontario.

