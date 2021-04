Le Chevrolet Silverado électrique aura plus de 640 km d’autonomie

General Motors a fait une double annonce aujourd’hui concernant sa nouvelle usine de véhicules électriques de Detroit-Hamtramck, baptisée Factory ZERO.

Sans surprise, on apprend que le GMC Hummer EV SUV 2024 dévoilé ce weekend y sera fabriqué. La production doit débuter tôt en 2023, comparativement à la fin 2021 pour la camionnette du même nom.

D’autre part, GM a confirmé l’entrée en scène d’un Chevrolet Silverado électrique, lui aussi assemblé Factory ZERO. Il reste juste à savoir à partir de quand.

Le modèle, entrevu sous forme de concept très préliminaire lors d’une présentation du constructeur en novembre, devrait faire ses débuts officiels plus tard cette année.

Bien que Chevrolet utilise le nom Silverado, comprenez que cette camionnette électrique n’aura pas grand-chose à voir avec la version conventionnelle. Ce sera un produit conçu et développé de A à Z comme un véhicule électrique, employant naturellement la plateforme et la batterie de technologie Ultium de GM.

Tel que promis l’an dernier, il sera possible de parcourir jusqu’à plus de 640 kilomètres avec le Silverado électrique. Dans le cas du GMC Hummer EV, rappelons-le, on parle de 560 kilomètres. Cette autonomie ne devrait être surpassée que par le Tesla Cybertruck qui, dans sa configuration à trois moteurs, pourra atteindre 800 kilomètres ou plus.

GM mentionne enfin qu’il y aura des modèles destinés tant aux particuliers qu’aux gestionnaires de parcs de véhicules. Le constructeur anticipe une forte demande. Les autres détails seront bien sûr annoncés lors du dévoilement officiel.

« Chevrolet rassemblera tout ce que les fidèles acheteurs du Silverado aiment – et bien plus – dans une camionnette électrique qui saura ravir à la fois nos clients réguliers et commerciaux », a déclaré Mark Reuss, président de GM.

