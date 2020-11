Ram 1500 2020: un incontournable favori

La camionnette Ram 1500 compte parmi les véhicules préférés des Canadiens. Reflet de ce succès, son constructeur propose une diversité impressionnante de versions et d’équipements permettant de la personnaliser.

Le Ram est incontestablement un des véhicules les plus populaires au Canada. Au terme du troisième trimestre de l’année, il occupait la seconde marche du podium des ventes aux côtés de la Ford Série F, une autre camionnette qui domine le marché et de loin.

Les fanatiques de produits Ram et Ford (croyez-moi, ils sont nombreux) se réjouissent sans doute de savoir que les rivales signées General Motors (GMC Sierra et Chevrolet Silverado) se sont retrouvées loin derrière dans ce palmarès : respectivement au sixième et au septième rang. Cependant, il suffirait de combiner leurs ventes (après tout, ce sont des jumelles) pour les voir devancer le Ram d’environ 2 000 unités. Ainsi, GM s’adjugerait cette précieuse seconde place, alors que la camionnette de FCA passerait au troisième rang.

Quel que soit le point de vue adopté en consultant ces chiffres, il demeure évident que les Canadiens raffolent de ces gros véhicules. Voilà pourquoi les constructeurs multiplient leurs variantes et les rendent de plus en plus sophistiquées. Par exemple, la gamme des Ram 1500 (modèles d’une demi-tonne) comprend huit variantes : les Tradesman, Big Horn, Sport, Rebel, Laramie, Long Horn, Limited et TRX. C’est sans compter les éditions et ensembles spéciaux qui s’ajoutent au fil des mois.

Une foule d'options et de versions

Pareille diversité signale l’importance de la personnalisation de ces véhicules. Voilà pourquoi le constructeur propose aussi des rouages d’entraînement à deux et quatre roues motrices, une variété de groupes motopropulseurs, des cabines à quatre portes Quad Cab (courte) et Crew Cab (longue), de même que des caisses courtes (1,7 m ou 5 pi 7 po) et longues (1,9 m ou 6 pi 4 po). FCA n’offre toutefois pas encore de modèles 1500 à cabine à deux portes. Pour cela, il faut opter, soit pour une 1500 Classic d’entrée de gamme (le Ram de la génération antérieure toujours disponible), soit pour une version d’entrée de gamme des camionnettes Heavy Duty 2500 ou 3500 (modèles de trois quarts de tonne et une tonne).

Choisir une camionnette est un art puisque cette diversité s’étend aussi aux équipements mécaniques comme, entre autres, les essieux arrière (il y en a trois avec des rapports de pont différents) et les différentiels (verrouillable à commande électronique ou autobloquant). Le fabricant propose également une suspension pneumatique, de même que des réservoirs à carburant de 98 et 125 L, qui se substituent à celui de 87 L qu’auraient ces camionnettes autrement. En somme, à l’instar de ses rivales, le Ram 1500 fait partie des véhicules ayant le plus de possibilités de personnalisation.

Photo: FCA

Les motorisations vont aussi dans ce sens. En fonction de ses besoins, l’acheteur peut opter pour un V6 hybride Pentastar eTorque de 3,6 L (305 ch) qui se veut peu gourmand ou un V8 Hemi de 5,7 L plus puissant. Il y a d’ailleurs deux versions de même puissance (395 ch) de ce moteur : une thermique ordinaire et une hybride eTorque qui consomme 10 % moins de carburant. Un V6 turbodiesel de 3,0 L figure aussi au catalogue des options.

Capable de livrer 480 lb-pi de couple, il est non seulement le moins gourmand du lot, avec une moyenne inférieure à 10 L/100 km, mais aussi un des deux moteurs, avec le V6 à essence, qui produisent le moins d’émissions de particules polluantes, selon ÉnerGuide! Pour le Ram 1500 TRX, rival du bolide hors route F-150 Raptor, FCA propose un moteur V8 SRT suralimenté de 6,2 L. Fort de ses 702 ch, il fait de cette camionnette la plus puissante qui soit sur le marché actuellement. Ajoutons, enfin, que tous ces moteurs sont jumelés à des boîtes de vitesses automatiques à 8 rapports.

Photo: FCA

Comportement routier impressionnant

L’essai d’un Ram 1500 Limited Crew Cab, la version haut de gamme, nous a charmés. Malgré ses six mètres de long et ses deux tonnes bien comptées, ce palace sur roues s’est révélé aussi agile qu’une berline intermédiaire. Bien sûr, il y a du roulis dans les courbes (avec un véhicule haut perché, c’est normal), mais ce comportement reste prévisible. D’ailleurs, sa suspension pneumatique de série (une option pour les autres versions) y était sûrement pour quelque chose.

L’accélération linéaire et vive de son V8 Hemi (0-100 km/h en 7 s environ) doublée d’une action très discrète de sa boîte automatique a dépassé nos attentes, pour ce véhicule destiné à des tâches familiales, voire ouvrières. Avec tant de performance, le carburant coule toutefois à flots, comme en témoigne la moyenne de 16,5 L/100 km enregistrée par notre véhicule d’essai sur plus de 4 000 km. Par contre, un test réalisé sur une soixantaine de kilomètres d’autoroute, parcourus à vitesse légale et constante, nous a permis d’abaisser cette moyenne à 12,5 L/100 km; une cote obtenue avec une seule personne à bord, une caisse vide et aucune remorque d’arrimée, évidemment.

L’intérieur de ces véhicules est très spacieux, même à l’arrière. La cabine Crew Cab procure presque 150 mm (10 po) de dégagement additionnel pour les jambes à l’arrière comparativement à la Quad Cab. On se croirait assis dans une limousine!

L’écran tactile vertical de 12 po de notre véhicule d’essai a épaté nos passagers par ses dimensions imposantes. Cet équipement optionnel a de grosses touches qui en facilitent l’usage, mais son usage n’a rien d’intuitif et il exige plus d’attention que des commutateurs rotatifs traditionnels.

Photo: FCA

Hayon multifonction original et pratique

Depuis peu, le Ram peut être muni d’un hayon multifonction contre supplément (1 095 $). Cet accessoire original est constitué de deux sections asymétriques (60/40) que l’on peut ouvrir séparément comme des portières, ce qui facilite l’accès à la caisse même lorsqu’une remorque est arrimée au véhicule. Autrement, ce hayon s’abaisse d’une pièce, dans un mouvement amorti, comme n’importe quel hayon ordinaire.

Photo: FCA

De plus, pour faciliter l’embarquement dans cette caisse, qui est tout de même à environ 90 cm (35 po) du sol, l’acheteur peut aussi commander une marche Mopar actionnée par un mécanisme à ressort (571 $). Ces deux accessoires sont les répliques de FCA aux solutions similaires proposées par Ford et GM.

Rappelons, enfin, que les Ram ont l’exclusivité des caissons RamBox (1 295 $). Ces espaces de rangement clos et verrouillables logés dans les flancs de la caisse ajoutent à la polyvalence de ces camionnettes et plaisent tout autant aux sportifs et aux travailleurs.