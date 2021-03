Pénurie de puces électroniques : des camions plus polluants sur nos routes

La pénurie de semi-conducteurs (puces électroniques) continue d’avoir des répercussions importantes dans l’industrie automobile, incluant au Canada où les constructeurs Ford, Stellantis et General Motors ont dû suspendre leur production. Ce dernier a même dit que son usine d’Ingersoll en Ontario restera en pause au moins jusqu’à la mi-avril.

Si vous voulez un autre exemple, considérez ceci : GM a pris la décision de fabriquer certaines camionnettes Chevrolet Silverado 2021 et GMC Sierra 2021 sans le système de cylindrée variable – tantôt appelée Gestion active du carburant, tantôt Gestion dynamique du carburant.

En gros, certains des cylindres se désactivent dans différentes conditions où une pleine puissance n’est pas requise afin de réduire la consommation. On parle d’une économie moyenne d’un peu plus d’un demi-litre aux 100 kilomètres.

Photo: General Motors

Le module qui commande ledit système fonctionne à l’aide de semi-conducteurs. Les modèles affectés sont équipés du V8 de 5,3 litres, mais leur nombre n’est pas spécifié, alors il est difficile de cerner l’ampleur du problème.

Toutefois, les Silverado et Sierra sont les deux plus gros vendeurs de GM, alors comprenez que ce n’est pas anodin. Une porte-parole du constructeur, Michelle Malcho, a déclaré à l’agence Reuters que ces deux camionnettes demeurent une priorité. C’est pourquoi il n’y a pas d’interruption dans leur assemblage malgré la pénurie de semi-conducteurs.

GM ajoute que la situation devrait être rétablie lorsque les modèles 2022 entreront en production, sans doute vers la fin de l’été ou le début de l’automne.

Comme on vous l’annonçait dernièrement, les Silverado 1500 et Sierra 1500 perdront leur V6 de 4,3 litres ainsi que le V8 de 5,3 litres avec gestion active du carburant, tous deux jumelés à la boîte automatique à six rapports. Par contre, le V8 de 5,3 litres muni du système de gestion dynamique du carburant et qui profite d’une boîte à huit ou dix rapports sera conservé.