Coussins gonflables : 640 000 véhicules GM et Ford rappelés au Canada

On connaît enfin l’ampleur exacte au Canada des rappels massifs de coussins gonflables annoncés en novembre et en janvier pour des véhicules de General Motors et de Ford en Amérique du Nord, qui touchaient plus de neuf millions d’exemplaires.

Selon les avis de rappels publiés par Transport Canada, ce sont 643 126 véhicules au total qui sont concernés de ce côté-ci de la frontière, incluant plusieurs milliers qui peuvent avoir été importés des États-Unis. Encore une fois, les dispositifs de gonflage des coussins produits par l’équipementier japonais Takata sont en cause.

Concrètement, l'exposition à long terme à une humidité et à une température élevées peut finir par dégrader le gaz contenu dans le coussin gonflable frontal du côté passager, ce qui fait en sorte que celui-ci pourrait se déployer avec plus de force que la normale.

Si le dispositif de gonflage se brise, des fragments pourraient être même projetés vers les occupants, les blesser ou même les tuer comme c’est malheureusement arrivé à quelques reprises. Les concessionnaires vont donc devoir remplacer le dispositif en question par mesure préventive.

Les modèles affectés sont :

GM, qui ne croyait pas ce rappel nécessaire sur la base de preuves empiriques et scientifiques, avait transmis une requête à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) il y a plusieurs mois. Or, l’organisme qui réglemente la sécurité routière aux États-Unis l’a rejetée.

Jusqu’à maintenant, plus de 100 millions de coussins gonflables défectueux produits par Takata ont fait l’objet de rappels dans le monde, touchant 19 grands constructeurs automobiles.

En vidéo : 10 véhicules avec une longue liste de rappels