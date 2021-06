GM prend des moyens pour livrer ses modèles plus rapidement

Alors qu’une bonne partie de l’industrie automobile est sérieusement affectée par la pénurie mondiale de semi-conducteurs, à un moment où la demande des consommateurs s’intensifie, General Motors annonce un plan pour livrer ses véhicules plus rapidement chez les concessionnaires, tant au Canada qu’aux États-Unis.

D’abord, la production des camionnettes Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD va augmenter d’environ 1 000 exemplaires par mois à compter de la mi-juillet. Le constructeur dit être en mesure d’optimiser les opérations de sa chaîne de montage à l’usine de Flint, au Michigan, pour y arriver.

Photo: General Motors

Ensuite, les livraisons de camionnettes Chevrolet Colorado et GMC Canyon en provenance de l’usine de Wentzville, au Missouri, vont s’accroître d’environ 30 000 unités pour la période s’étendant de la mi-mai jusqu’à la semaine du 5 juillet. Il faut savoir qu’un tas de camionnettes sont entassées à cet endroit en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Les ingénieurs vont maintenant pouvoir compléter les tests dynamiques nécessaires pour les expédier chez les concessionnaires.

De même, dans les autres usines de GM où des véhicules sont retenus dans l’attente de leurs tests dynamiques, le processus va se mettre en branle pour des livraisons en juin et juillet.

Photo: Chevrolet

Enfin, il n’y aura aucune baisse ou interruption de production pour des vacances cet été dans les usines qui fabriquent les produits les plus en demande de GM.

Rappelons aussi que l’usine d’Oshawa, en Ontario, va recommencer à produire des camionnettes pleine grandeur au cours du quatrième trimestre de 2021.

Photo: General Motors

« La pénurie mondiale de semi-conducteurs demeure complexe et très évolutive, mais la rapidité, la flexibilité et l’engagement de notre équipe et de nos concessionnaires nous aident à trouver des façons créatives de satisfaire nos clients, a déclaré Phil Kienle, vice-président de la production et des relations de travail pour l’Amérique du Nord. La demande des clients reste très forte, mais les équipes d’ingénierie, d’approvisionnement et de production de GM ont fait un travail remarquable pour maximiser la fabrication des véhicules les plus en demande. »

En vidéo: explications sur la pénurie de puces électroniques