Chevrolet Silverado : quelle transmission choisir?

Je suis intéressé par le Chevrolet Silverado Trail Boss Custom et j’aimerais connaître votre opinion sur la boîte automatique à six rapports. Et quelle est la consommation en comparaison avec le Ram 1500?

Bonjour Alexandre,

Bien honnêtement, je ne choisirais pas cette version, surtout si vous vous souciez de la consommation de carburant. D’abord, parce que l’édition Trail Boss est équipée d’une suspension rehaussée et de pneus plus agressifs qui affectent l’économie de carburant comme le confort, mais aussi parce que la boîte automatique à six rapports fait à elle seule augmenter la consommation de près de 15%.

En somme, vous consommerez facilement 2 L/100 km de plus qu’avec un Trail Boss équipé de la boîte automatique à huit rapports, sans compter que le rendement et l’efficacité de la boîte n’ont rien de comparable. J’ajouterais qu’en situation de remorquage, l’automatique à six rapports est nettement moins efficace.

Quant à la comparaison avec un Ram 1500, sachez que vous consommerez un peu plus avec ce Trail Boss. Même si la puissance est moindre. Évidemment, cette version permet à GM de diminuer les coûts du véhicule et de le rendre plus accessible et attrayant, mais vous en paierez la note en confort, en rendement énergétique et au chapitre du comportement. Mon conseil est donc de payer davantage et de choisir une variante équipée de la boîte automatique à huit rapports, nettement plus efficace.

