L’usine de camionnettes de GM à Oshawa sera prête plus tôt que prévu

Bonne nouvelle pour les acheteurs de camionnettes pleine grandeur : General Motors annonce que son usine d’Oshawa sera prête à démarrer la production plus tôt que prévu.

Ainsi, au lieu de janvier 2022, les opérations manufacturières vont reprendre quelque part cet automne. La date exacte n’est pas encore connue.

Rappelons que l’usine d’Oshawa avait assemblé son dernier véhicule en décembre 2019 et qu’elle devait être convertie en centre d’estampage et d’opérations connexes pour les autres usines de GM. Plus récemment, elle a servi à la fabrication de masques pour l’Agence de la santé publique du Canada.

Finalement, en vertu d’une nouvelle entente entre le constructeur et le syndicat canadien Unifor, GM a accepté d’investir jusqu’à 1,3 milliard $ et d’embaucher près de 1 700 travailleurs horaires pour reprendre l’assemblage de camionnettes. Un nouvel atelier de carrosserie et un nouveau module d’assemblage flexible sont aussi prévus.

Répondre à une demande criante

Les camionnettes en question sont les Chevrolet Silverado et GMC Sierra, incluant les modèles HD (Heavy Duty), qui sont très en demande ces temps-ci.

En août 2020, la production du côté des États-Unis a été augmentée pour contrer le manque d’inventaire, mais ce n’est toujours pas suffisant. La pandémie de COVID-19 semble avoir amplifié l’appétit des consommateurs pour les camionnettes.

Et puis il y a la pénurie de semi-conducteurs (puces électroniques) qui frappe présentement l’industrie automobile. GM fait tout en son pouvoir pour se procurer les semi-conducteurs disponibles auprès des fournisseurs et les installer dans ses modèles les plus populaires, dont les camionnettes pleine grandeur et les VUS, mais la production est quand même affectée.

D’ailleurs, GM a pris la décision de fabriquer certains Silverado et Sierra 2021 sans le système de cylindrée variable. Celui-ci contrôle électroniquement le nombre de cylindres actifs selon les conditions afin d’économiser du carburant. La situation devrait être rétablie lorsque les modèles 2022 entreront en production, sans doute vers la fin de l’été ou le début de l’automne.

