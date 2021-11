L'usine GM d'Oshawa reprend officiellement du service

Un an après avoir annoncé le retour de la production à l’usine ontarienne d’Oshawa, le grand jour est enfin arrivé : les premières camionnettes Chevrolet Silverado viennent tout juste de sortir de la chaîne de montage.

L’usine fonctionnera sur deux quarts de travail et produira également des modèles GMC Sierra, non seulement pour le Canada, mais aussi le marché américain.

Rappelons qu’Oshawa avait assemblé son dernier véhicule en décembre 2019 et que le site devait être converti en centre d’estampage et d’opérations connexes pour les autres usines du constructeur. Plus récemment, GM y a fabriqué des masques pour l’Agence de la santé publique du Canada.

Photo: GM Canada

Or, en vertu d’une nouvelle entente avec le syndicat canadien Unifor, GM a accepté d’investir jusqu’à 1,3 milliard $ et d’embaucher quelque 1 800 travailleurs pour reprendre l’assemblage de camionnettes. L’usine comprend également un nouvel atelier de carrosserie et un nouveau module d’assemblage flexible.

La reprise de la production à Oshawa est une excellente nouvelle alors que les camionnettes pleine grandeur sont en forte demande actuellement et que les inventaires des concessionnaires sont au plus bas. L’usine commencera à leur expédier des véhicules en décembre 2021.

Photo: GM Canada

« La réouverture de l'usine de montage d'Oshawa est un exploit historique pour GM Canada et nos nombreux partenaires communautaires qui ont travaillé ensemble pour faire de cette journée un si grand succès, a déclaré Scott Bell, président et directeur général de GM Canada. La rapidité du réaménagement, de l'embauche et de la formation nécessaire pour atteindre le début de la production d'aujourd'hui est un exploit extraordinaire. »

Le premier camion à sortir de la chaîne ira à l’encan et servira à recueillir des fonds pour la fondation Sharon's Kids, un organisme de bienfaisance de la région. Un autre sera tiré parmi les concessionnaires au profit de la fondation Durham Children's Aid Foundation (DCAF).

En vidéo : Chevrolet dévoile le Silverado 2022